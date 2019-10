EKOLOŠKA BOMBA U KNINU! Koncentracije ugljikovodika i metala više su i do nekoliko tisuća puta od dopuštenog

‘Cinka, kroma, aluminija, kalcija, magnezija i kalija smo našli u ekstremno visokim koncentracijama, koje po nekoliko tisuća puta prelaze granične vrijednost. Samo se molimo Bogu da ne dođe do neke velike, ekstremne količine vode’, kaže prof. Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Koncentracije ugljikovodika i metala više su od graničnih vrijednosti – od nekoliko desetaka do nekoliko tisuća puta. Laguna kraj industrijskog postrojenja u Kninu ekstremno je visoko rizična za okoliš i prijeti Nacionalnom parku Krka. Pokazala je to prva stručna analiza koju je naručio Grad Knin, rečeno je u prilogu RTL-ove Potrage.

Otad se nije promijenilo baš ništa. Iz Grada prstom upiru u tvornicu vijaka DIV, iz DIV-a pak odgovaraju – riječ je o reketarenju! Nitko ne želi priznati krivicu, a trošak sanacije procjenjuje se na desetke milijuna kuna. Stoga je stručni tim s Agronomskog fakulteta još jednom izišao na teren. Zadatak im je bio otkriti izvor onečišćenja. Nakon nekoliko tjedana – stigli su rezultati.

‘Cink, krom, aluminij… u ekstremno visokim koncentracijama’

“To su ekstremno visoke koncentracije, a smjer toka vode izvora od Knina, od onog slapa Krčića, je prema jugu, prema tome to bi relativno brzo išlo prema Nacionalnom parku, prema Krki, prema gradu Šibeniku. Samo se molimo Bogu da ne dođe do neke velike, ekstremne količine vode”, rekao je profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu nakon što je analizirao sadržaj lagune prije tri mjeseca.

“Cinka, kroma, aluminija, kalcija, magnezija i kalija smo našli u ekstremno visokim koncentracijama, koje po nekoliko tisuća puta prelaze granične vrijednosti”, dodao je prof. Kisić.

Jedino industrijsko postrojenje u blizini jest tvornica vijaka DIV, bivši TVIK, koju je 2005., kupio Tomislav Debeljak i ponovno pokrenuo proizvodnju prekinutu ratom.

“Sam ministar ih je označio kao zagađivača u Saboru, ja do tog trenutka nisam govorio o kome se radi, ali evo od kad je to ministar javno obznanio, po meni tu nema sumnje”, kazao je za RTL gradonačelnik Knina Marko Jelić.

DIV: To je pokušaj reketarenja

U DIV-u takve optužbe nazivaju reketarenjem.

“Mi nismo krivac, to zagađenje je industrijsko, ono datira od prije 40 godina, pa sve do vremena Domovinskog rata i ta taložnica ili te lagune, kako ih tko zove su u to vrijeme imale su svrhu da se dio tih tvari taloži, dakle da ne ide u prirodni recipicijent. DIV ih nikada nije koristio za tu namjenu i svi oni koji nas smatraju odgovornima, slobodno mogu reći to je pokušaj reketa u današnje vrijeme, jer problem koji imaju dugi niz godina danas pokušavaju svaliti na nas koji smo uspješni gospodarstvenik”, rekao je član Uprave DIV grupe Darko Papo.

Kako drugog izvora industrijskog zagađenja nema, iz grada Knina naručili su analize uzoraka iz zagađene lagune, kako bi bili sigurni u porijeklo, ali i starost tvari koje se tamo nalaze. U prvom djelu istraživanja, autor, profesor Kisić u srpnju je predočio rezultate, ali i kronološki slijed satelitskih snimki koje je priložio u Studiju.

“Na snimci iz kolovoza 2005. i ožujka 2006. godine se vidi da su te lagune koje se nalaze uz samu tvornicu TVIK smaragdnozelene boje. Kada je zadnji puta satelit prolazio, 23. ožujka 2017. godine, laguna i ne samo laguna već i cijeli obrambeni nasip bivšeg sustava otpadnih voda tvornice DIV i bivše tvornice TVIK, sada je to sve preuzela neprirodna žućkasta, smeđa boja”, rekao je prof. Kisić.

Za sve je kriva gradska kanalizacija?

U DIV-u su nam tada pokazali svoj pročistač, iz kojeg, uvjeravaju, izlazi čista voda, a zagađenju lagune doprinosi gradska kanalizacija, kažu. Naime, u neposrednoj blizini industrijske lagune nalazi se ona fekalna, u koju se također godinama slijeva veći dio kanalizacije kninskih domaćinstava.

“Gradski pročistač ima koliko ja znam dva kolektora, dvije strane s kojih prima iz grada Knina, C21 koji je jedan od ta dva nije u funkciji. Ima jedan koji je u funkciji i jedan dio grada Knina je spojen na pročistač, znači gradski, a jedan dio nije. On je i dalje spojen na otvorenu gradsku kanalizaciju, koja ima direktan dodir sa tim lagunama, pogotovo sa tom prvom lagunom”, rekao je Papo.

Gradonačelnik tumači da je fekalna laguna prirodni pročistač, te da analize vode koja iz nje dolazi pokazuju da je potpuno čista.

“Gradske fekalne vode ulaze ovdje, prolaze kroz prirodni pročistač, to je nekih sedam hektara zemlje, to je prirodni pročistač koji je i dalje funkcionalan i prolaze dalje kanalom dolazi do Orašnice”, rekao je gradonačelnik Jelić te je objasnio da do zagađenja dolazi kada se povećaju razine slivnih voda uslijed kiše zbog industrijskih voda.

Gradonačelnik tražio novu analizu

Kako bi otklonili svaku sumnju da u fekalnoj laguni nema povećanih koncentracija teških metala i ugljikovodika te da one mogu doći samo iz industrijske lagune, gradonačelnik je ponovno angažirao profesora Kisića i njegov tim.

“Nama je primarna misija da uzmemo mulj na dnu potoka i da vidimo njegov kemijski sastav u potocima koji završavaju u laguni da provjerimo da li u njima ima ugljikovodika. Ako u njima nema ugljikovodika, onda ostaje da je izvor jednostavno industrijska postrojenja”, rekao je prof. Kisić.

Uz profesora i dvije doktorantice uzorkovanju su se pridružili i kninski vatrogasci kako bi profesoru bili pri ruci pri obilasku teže pristupačnih dijelova terena. Svaki uzorak nakon izuzimanja se obilježava i sprema na sigurno. Ispravan uzorak je onaj sa samog dna fekalne lagune, ispod naslaga površinskog sloja.

“Pokušavamo ukloniti taj tzv. organski dio koji je nastao ili padanjem lišća ili grana ili na neki drugi način odumiranjem šaša i onda da bi došli do mineralnog dijela i uzeli uzorak tla u kojem bi odredili stanje primarno ugljikovodika, ali i ostalih teških metala”, objasnio je prof. Kisić.

Pročistač nema uporabnu dozvolu

Uzorke tla i vode uzet će na četiri mjesta. U samoj fekalnoj laguni, dva u kanalu koji vodi prema industrijskoj, zagađenoj laguni, te iz rijeke Orašnice koja se nedaleko tog mjesta ulijeva u rijeku Krku.

“Tri uzorka smo uzeli u lagunama gdje završavaju jasno prerađene vode grada Knina i vidjet ćemo kakve će tu biti analize, a zadnji četvrti uzorak, uzimamo u rijeci Orašnici koja je pet metara udaljena od potencijalno onečišćene lagune, i sad možemo vidjeti što se nalazi u mulju, jasno to ćemo sve moći reći nakon analize koja će biti za 15-ak dana”, rekao je prof. Kisić.

Iz DIV-a tvrde, i oni otpadne vode iz svog pročistača koji su sagradili kako bi se mogli prikopčati na gradski pročistač, analiziraju. Njihovi nalazi su čisti.

“Pročistač radi i rezultati analiza koje mi imamo odgovaraju graničnim vrijednostima za ispuštanje tehnoloških voda u sustav javne odvodnje. Uporabnu dozvolu nema iz jednog jedinog razloga što se ne možemo spojiti na gradski kolektor C21 što je uvjet za uporabnu dozvolu i iz razloga što taj gradski kolektor nema uporabnu dozvolu i on nije u funkciji”, rekao je Papo za RTL-ovu Potragu.

Zaista, jedan od dva kolektora koja vode gradskom pročistaču ne radi – jer tone. Pa stoga pročistač grada Knina još uvijek ne funkcionira u potpunosti.

“Istina je da kolektor tone, grad Knin nije investitor toga, on je korisnik koji će kad se sve završi to upotrijebiti, mi pritišćemo sustav i investitora to su Hrvatske. Kolektor je jedna cijev, u kojoj se spajaju ostale cijevi i vodi do pročistača, on je istina potonuo, ali radi se na tome da se popravi, ali Krka nikada nije bila ugrožena fekalnim vodama grada Knina, upravo zbog ove lagune koja je prirodni pročistač”, kaže gradonačelnik Jelić.

‘Nešto tu ne štima, imamo igru gluhih telefona’

Iz Hrvatskih voda su odgovorili da je gradski pročistač u Kninu pušten u pokusni rad u listopadu 2018. godine i otada je u kontinuiranom radu koji provode djelatnici komunalnog. Primpredaja postrojenja moguća je tek po provedenom tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. No nisu naveli kad će to biti.

“Mi smo jednostavno zbog nemogućnosti spajanja na gradski kolektor, kako je projektom bilo predviđeno, a nismo mi ti koji smo investitori, niti imamo ikakvog utjecaja na njegovu izgradnju prisiljeni dakle, i dalje ispuštati obrađene tehnološke vode u tu tzv.lagunu, taložnicu, ali su vode pročišćene i one zadovoljavaju uvjete koje sam rekao”, izjavio je Papo.

“Da su vode toliko čiste kao što tvrde u DIV-u, zar ne bi voda u lagunama bila sve čistija, jer bi se razrijeđivala, je li tako?! Bili ste tu nekoliko puta i vidjeli kakva je voda. Nešto tu ne štima, ovdje imamo jednu igru gluhih telefona. Ako se dogodi da njihove vode ne budu na razini fekalnih nego i dalje budu zagađene teškim metalima, ugljikovodicima to može uzrokovati ogromnu štetu našem pročistaču koji u sebi ima i biloški dio pročiščavanja uz pomoć mikrobiološke kulture, i šteta na tome bi bila 50 tisuća eura i dva mjeseca nerada i nefunkcioniranja tog djela pročišćavanja”, rekao je gradonačelnik Jelić.

DIV odbacuje odgovornost za zagađenje

Konačna analiza profesora Kisića dat će odgovor može li voda iz fekalnih laguna doprinijeti koncentracijama opasnih tvari koje je pronašao u industrijskim lagunama.

“U okolnim lagunama potpuno je čisto stanje, znači na ovim parametrima koje smo radili, da li su to ugljikovodici, dali policiklički aromatski ugljikovodici, da li teški metali, kažem, u njima nema tih visokih koncentracija koje smo utvrdili u neposrednoj blizini tvornice”, rekao je prof. Kisić.

“Znači nema ničega od onog što je u industrijskoj laguni, zašto je to važno, zato što je u tijeku svih ovih prepucavanja i prepiranja tko je kriv bilo spomenuto da je i grad Knin, građani da su ispuštali u toj laguni takve tvari da su uzrokovali zagađenje koje nalazimo u industrijskoj laguni. S ovim je to konačno dokazano da nije”, rekao je gradonačelnik Jelić.

No, iz DIV-a i dalje čvrsto odbacuju svaku odgovornost za zagađenje. Sa svim rezultatima gradonačelnik Knina upoznat će i Ministarstvo zaštite okoliša, i iako po hrvatskim zakonima zagađivač plaća uzrokovanu štetu, na naš upit odgovaraju da će se problem vjerovatno sanirati iz Europskih fondova. Prije toga, već za dva mjeseca i grad Knin i tvornica DIV trebali bi biti spojeni na gradski pročistač, a opasnosti za okoliš više ne bi smjelo biti. Teško za povjerovati, jedva čekamo provjeriti.

