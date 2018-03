EKOLOŠKA BOMBA NADOMAK CENTRA ZAGREBA: Blizu izvorišta pitke vode za istočni dio grada baca se sve, možda čak i lijekovi

“Hrpa smeća već je pet metara visine i ne morate biti previše pametni da biste zaključili što će se dogoditi. To nije samo obično smeće, pronašli smo tamo i boce, možda čak i boce od lijekova”, kaže Marijo Pisk, dopredsjednik Športskog ribolovnog društva Pešćenica

Na zagrebačkoj Savici, usred zaštićenog krajobraza i ornitološkog rezervata, a pored ilegalno izgrađenih kuća već duže vrijeme raste divlje odlagalište smeća koje se pretvorilo u ekološku bombu. Tamošnji žitelji sumnjaju da je u pitanju unosa biznis s otpadom jer nadležne institucije zasad ne reagiraju na njihova upozorenja, a obitelj na čijoj je parceli ‘izrastao’ divlji deponij tvrdi da o smeću ne zna ništa.

Ribič Branko Kunović u prilogu emisije ‘Provjereno’ Nove TV kaže da se otpad tamo odlaže jer je isplativije nego odvoziti ga na Jakuševac.





Odvoz otpada naplati 100 eura, a istovar samo 100 kuna

“Primjerice, tamo je tona građevinskog otpada 400 kuna, nek’ ima kamion od 10 tona to je 4 tisuće kuna, a tu istrese za 200, 100 kuna cijeli kamion. Pa onda računajte”, kazao je Kunović dodajući da otpad ondje odlažu i neke građevinske tvrtke.

Ribičevu priču ekipi ‘Provjerenog’ potvrdio je i jedan vozač kamiona kojeg su zatekli na odlagalištu dok je istovarao šutu. U oglasnicima i na društvenim mrežama reklamira se kao tvrtka koja pruža usluge rušenja, ručne iskope i odvoz otpada, ali neregistrirana. Priznao je da odvoz punog kombija sitnog ili krupnog otpada naplaćuje sto eura, a na ovom ga deponiju istovara za samo sto kuna. Ekipa Provjerenog snimila je i račun koji je bio u kombiju, a na kojemu je navedena druga tvrtka koja se inače bavi prodajom plastičnih vrećica. Taj je račun podmirilo stambeno komunalno poduzeće.

Građani s tog područja o svemu tome su, kažu, slali dopise svima: od komunalnih redara preko Ministarstva zaštite okoliša pa do Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Otpad se, upozoravaju, ne samo odlaže nego i spaljuje kako bi se napravilo što više mjesta za odlaganje, a sirovine preprodale. Požari, detonacije, čak i fizički okršaji tamo su svakodnevnica. S odlagališta suklja crni dim.

Vatrogasci su ondje dvadesetak puta gasili požare

“Policija je imala 22 izlaska. Evidentirali su ono što je u njihovoj domeni i proslijedili drugim institucijama koje nisu ništa poduzele. Isto tako i vatrogasci, koji su dvadesetak, a možda i više puta ovdje gasili požar. Sad je hrpa smeća već pet metara visine. Ne morate biti previše pametni da biste zaključili što će se dogoditi. To nije samo obično smeće, mi smo tamo našli i boce, možda čak boce od lijekova”, kaže Marijo Pisk, dopredsjednik ŠRD Pešćenica.

Zbog velike količine smeća na malom prostoru, ono je počelo padati u jezero, a sva su tamošnja jezera, kaže Pisk, međusobno povezana.

“Podzemnim vodama povezana su i sa Savom, idu prema Petruševcu. Kilometar dalje je izvorište pitke vode za istočni dio Zagreba”, kazao je Pisk.

Snimke iz zraka otkrivaju razmjere strahote u zagrebačkom naselju Savica, a snimke s tla ekipi ‘Provjerenog’ ustupio je fotograf Tomislav Čar, koji je prvotno krenuo ondje snimati ljepote porječja Save.

“Sve je završilo s ovim hrpama smeća, da bi kulminiralo snimkom divljeg odlagališta s kojeg odlaze kombiji i kamioni. Smeće bacaju male firme koje ne žele plaćati ili ljudi koji dovoze stare televizore i namještaj. Ovo je, za razliku od Savice, čak možda moglo proći neprimijećeno, ali je i dalje koma”, kazao je Čar.

Stanari na parceli ništa ne znaju, a Grad ne poduzima

Članovi obitelji koja navodno živi na parceli gdje se nalazi divlji deponij novinarima Nove TV kazali su kako su bili na putu proteklih pet dana i da ne znaju tko je napravio taj nered na njihovom zemljištu.

“Mi smo bili u gostima i ja ne znam iskreno tko je to uspio napraviti”, kazala je jedna žena, a na pitanje zašto zbog ogromne količine smeća nije pozvala policiju, odgovorila da to nije njen posao. No, požalila se da njezina obitelj živi u groznim uvjetima, kazala da je zemljište u vlasništvu Grada Zagreba i otkrila da su im gradske vlasti poslale cisternu s vodom nakon što su se požalili gradonačelniku Milanu Bandiću.

Nadležna Javna ustanova park Maksimir ekipu ‘Provjerenog’ uputila je na inspekciju Ministarstva zaštite okoliša koja je provodila inspekcijski nadzor na toj lokaciji. U njihovom odgovoru stoji da je lokalna jedinica odgovorna za sprečavanje i uklanjanje otpada, a navode i da je Grad Zagreb proveo upravni postupak uklanjanja otpada, ali iz Grada još nije stigao odgovor. Odgovor od Grada nisu dobili ni novinari Nove TV, ali su ribiči dojavili da su komunalni redari u međuvremenu počeli odvoziti smeće.