Dana 22. studenog ove godine objavili smo tekst naslova 'Nova era hrvatskih afera: Sad se i najavljuju! Troskot otkiro: 'Sklapani su ugovori s dvije kompanije...' u kojem smo prenijeli gostovanje saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota na N1 televiziji.

Među ostalim, Troskot je u tekstu najavio nove afere: 'Ministar je rekao da će se refinancirati troškovi HEP-a, a gledajte što se događa u samom HEP-u, smiješna su postrojenja koja se grade. Dva, uvozi se električna energija, a mogli smo imati svoja postrojenja. Tri, u termoelektranama, to je jedna nova afera koja će se zvati Gmail afera, sklapani su ugovori s dvije kompanije Ekonerg i Montig. Ono što smo vidjeli kroz te mailove koje šalje Ekonerg odnosno (op.a. Nevenko) Hladki kao predsjednik uprave, tu se dijeli plijen. Mi ćemo to plasirati brzo u javnost. Hladki to šalje Mići Aralici, a onda se zajedno dogovara s direktorima termoelektrana'.

Troskot je tada najavio da će to sve biti dostavljeno DORH-u, ali i europskim institucijama, jer je tu bio korišten i europski novac. Dodao je da ima i nešto pozitivno u svemu.

“Ova će afera imati sigurno svoj rasplet – Hladki će povući Aralicu, Aralica će povući Barbarića, a Barbarić Plenkovića“, rekao je Troskot u programu N1 televizije.

Ispravak Ekonerga

Na Troskotove izjave oglasili su se iz Ekoenerga, te su poslali ispravak kojeg prenosimo u cijelosti:

'Predmetni tekst i program sadrže neistinite navode u odnosu na društvo Ekonerg d.o.o. i njegovu ulogu u projektu izgradnje kombi-kogeneracijskog Bloka Elektrane- toplane Zagreb. Iz sadržaja se pogrešno može zaključiti kako predsjednik uprave Ekonerga, Nevenko Hladki u projektu „dijeli plijen“. Ta je tvrdnja netočna.

Točno je kako je FATA SpA s društvom HEP d.d. 24. 7. 2018. potpisala ugovor za izgradnju te time preuzela i rizik podmirenja troškova opreme i gradnje unutar ugovorene cijene. Istovremeno, započinje pregovore s velikim brojem renomiranih, uglavnom inozemnih dobavljača o njihovom uključivanju u poduhvat izgradnje. Ekonerg

d.o.o. nije na bilo koji način sudjelovao ili mogao sudjelovati u tom procesu.

Točno je kako se predmetna elektronička prepiska odnosi isključivo na pokušaj uspostave suradnje izmedu naručitelja — konzorcija privatnih društava EPZ i INP s društvom Ekonerg d.o.o. kao njihovim eventualnim podizvoditeljem na poslovima projektiranja. Naime, nakon što je potpisao ugovor za projektiranje s FATA Spa, konzorcij EPZ/INP započinje pregovore s hrvatskim projektantskim kućama kako bi se kadrovski popunio i osposobio za tako obiman posao i zahtjevne rokove pa tako i s Ekonergom d.o.o. Rezultat pregovora konzorcija EPZ/INP o uvjetima suradnje s Ekonergom bio je povlačenje Ekonerga iz pregovora zbog neprihvatljivih uvjeta suradnje koje mu je konzorcij nudio.

Apeliramo na Vas da se u svrhu istinitog i objektivnog izvještavanja javnosti, u eventualnim daljnjim napisima o ovoj temi koristite isključivo točnim i provjerenim informacijama'.