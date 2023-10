Je li sličan incident kao u Osijeku moguć i negdje drugdje u Hrvatskoj, zemlji nadaleko poznatoj po sjajnim rješenjima za otpad? U Varaždinu već 18 godina na ulazu u grad stoje ogromne bale starog smeća, potencijalna eko-bomba na koje se građani žale, javlja Danas.hr.

Godinama se ništa ne mijenja, a vatrogasci upozoravaju da je to jedno od najopasnijih mjesta u Hrvatskoj i traže hitnu akciju Vlade jer se boje da će netko to zapaliti.

Ulaz u Varaždin, barokni biser, već desetljećima izgleda svakako, samo ne biserno. Deponij otpada postao je zaštitni znak grada. Bale smeća za mnoge su prva stvar koju vide pri ulasku u Varaždin jer planina od 100.000 tona otpada stoji tamo već 18 godina, a kroz plastiku je već niknulo i zelenilo.

'Svi se Varaždinci srame zbog toga'

Svega par metara od potencijalne ekobombe, Domagoj se priprema za sjetvu pšenice, a obećanjima da će se problem riješiti više ne vjeruje. "To stoji tako već 18-20 godina. Kako ja znam za sebe to je tu. Samo se premetalo. Jedan dio se premetao na drugu stranu, onda se napravila cesta i opet stoji. Obećali su da budu maknuli, ali i dalje ništa", govori za Danas.hr Domagoj iz Varaždina.

Mijenjali su se župani i gradonačelnici, neki su čak završili u zatvoru, ali smeće je ostalo. Aktualni gradonačelnik na vlast je došao prije dvije godine, jedna od glavnih tema izbora bilo je upravo rješavanje problema bala.

"Ovo je na ulazu u Varaždin, dođu vam strane delegacije i vide ovo na ulazu u jedan predivni barokni grad. Svi se Varaždinci srame zbog toga i to je jedan ružna mrlja na prekrasnom tkivu našega grada", priznaje gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

Projekt sanacije

Ipak rješenje postoji te se samo čeka kredit države. Napravljen je projekt sanacije koji je poslan ministarstvu prije 5 mjeseci, ali ono i dalje nije odgovorilo. Zadnji rok je 31. listopada, nakon toga i ponuda i investitori odlaze. Gradonačelnik upozorava da je ovo zadnja prilika dok se ne dogodi veće zlo.

"To bi bila katastrofa za Varaždin, da se dogodi slučaj Drava Osijek ili ono što se skoro dogodilo u Oroslavju. Ja se nadam da se nekome u Zagrebu upalila crvena lampica", upozorava gradonačelnik Bosilj.

Ova zelena močvara otpadnih voda trebala bi biti zadnji poziv svima da se nešto poduzme. Crni mulj koji se cijedi kroz stare popucale bale smeća ulaze u tlo i to svega nekoliko metara od oranica.

Smeće zbog starosti više ne smrdi, ali zeleno jezero koje se nalazi ispod deponije djeluje poprilično odvratno i za zdravlje potencijalno vrlo opasno. Struka godinama upozorava da su bale bile tek privremeno rješenje i da nisu projektirane da čuvaju smeće gotovo dva desetljeća.

"One su rađene da traju 5-6-7 godina, toliki je vijek trajanja one folije koja je na njima. Ta folija je naravno pod djelovanjem UV zraka i vremenskih prilika popušta i sad dolazi do procjeđivanja", objašnjava Aleksandra Anić Vučinić sa Zavod za inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta.

Procjeđivanje u tlo nikako nije dobra vijest. "Za sada prema mojim informacijama nisu utvrđena direktna onečišćenja otpadnih voda međutim pitanje je trenutka kad će to prodrijeti u podzemlje i onečistiti podzemnu vodu", zaključuje za kraj.

I onda će ta voda završiti na Domagojevoj oranici. Ili u nečijoj slavini. Sanacija rugla na ulazu u Varaždin čeka se već 18 godina. Za problem očito znaju svi, baš kao što su znali u Osijeku, a znamo kako je to završilo.