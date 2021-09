Direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila ovih je dana u fokusu medija i javnosti, nakon što je izašla u javnost sa snimkama razgovora s predsjednikom Gradskog vijeća Davorom Kljakićem te razotkrila zapošljavanje u tom poduzeću. Ranije je za 24sata kazala kako joj je naloženo zapošljavanje HDZ-ovih i HSLS-ovih kadrova.

"Od mene se tražilo da zapošljavam po političkom ključu, nalogodavac je bio predsjednik Gradskog vijeća (Davor Kljakić), a ponekad u tome svemu i gradonačelnik Zlatko Babić. To bio najčešće funkcuionralo da bi Kljakić bio nalogodavac, a prethodno je s Babićem sve dogovorio. Ponekad bismo kasnije svi zajedno sjeli i još to komentirali", kazala je Cvrtila u gostovanju na televiziji N1.

Progovorila nakon tri godine

Upitana je zašto se odlučila progovoriti nakon tek tri godine. "To je izuzetno teško. Takvih razgovora je bilo mnogo. Vršio je (Kljakić) na mene pritisak, da sam loša, da narušavam političku poziciju HSLS-a, govorio mi je da zažmirim, stanem na loptu i na takav način je usađivano meni u psihu da sam negativka i da radim loše. Stalno mi je prijetio da ću ostati bez posla i neću naći novi. Kutina je mali grad, ako te politika uzme za zub, posao nećeš naći godinama. Bojala sam se za egzistenciju", rekla je.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić (HDZ) optužbe negira te tvrdi kako su napadi na njega iskonstruirani. Dodaje i kako u njegovom radu nema mrlje koja bi naštetila HDZ-u ili njemu i njegovoj obitelji. Rekao je i kako su njemu dolazile djelatnice Eko Moslavine koje su kazivale da im je Cvrtila na prijevaru podmetnula ugovore i promijenila status iz odnosa na neodređeno u odnose na određeno te im se poslije zahvalila.

Evo kako je Cvrtila to komentirala. "On (Babić) jako dobro zna jer je u Skupoštini tvrtke, da smo 17. veljače 2020. na sjednici Skupštine donijeli odluku da će se sortirnica razmonitrati, da je više neće biti. Tri djelatnice su tamo bile koje su trebale dobiti poslovnouvjetovani otkaz. Pritiscima Kljakića i Babića, djelatnice su dobile novi ugovor o radu, umjesto poslovnouvjetovanog otkaza jer su tehnološki višak, ja sam dobila nalog da im moram dati neko drugo radno mjesto. One su dobile ugovor na određeno za sasvim drugo radno mjesto i on je traja šest mjeseci, a sve su imale po 90 radnih dana na čekanju posla i primale punu plaću", rekla je.

Najavila još jednu snimku

Gradonačelnikove optužbe da je na piku imala SDP-ovce i pripadnike nacionalnih manjina odbacuje. "U tvrtci rade dva radnika romske nacionalnosti koje je upravo gradonačelnič Babić preporučio da zaposlim i oni rade dan-danas. Ono što je bilo, u vrijeme korone, bila je uputa gradonačelnika da napravimo dva tima radnika na kantama kako se ne bi ugrozio proces odvoza otpada i tada se uključio i zastupnik Veljko Kajtazi, odmah drugi dan, da pita zašto njegov radnik ne radi, je li dobio otkaz. Druge situacije u tvrtci nije bilo", kazala je Cvrtila.

"Mislim da je gradonačelnik danas trebao govoriti prvenstveno o trgovanju utjecajem i kupovanju vijećnika, o kaznenim djelima, političkom utjecaju na direktora čime se tvrtki napravila šteta od 2,4 milijuna kuna. Moj politički put s ovom temom nije važan", dodala je.

Najavila je da će u javnost uskoro izaći još jedna snimka te da bi gradonačelnik već danas trebao dati ostavku.

'Očekujem reakciju s vrha HDZ-a'

"Naravno da sam pod pritiskom zbog prisutnosti teme u medija, ali što se tiče okoline, ima mnogo ljudi koji mi daju podršku. Što politika može napraviti čovjeku, može dati otkaz… Znamo da je i kroz druge institucije isprepletena politika. Ovdje se radi o gradonačelniku koji ima vlast u vertikali, do samog vrha. Ako će htjeti imati utjecaj na neke druge državne institucije gdje bih se ja javila na posao, normalno da bi mogao utjecati", kaže Cvrtila te zaključila gostovanje rekavši kako očekuje reakcije s vrha HDZ-a, kao i sankcije.