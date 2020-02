EKO-BOMBA U ZAGREBU! Tvrtka koja je trebala zbrinuti 11.000 tona otpada pred stečajem, posao će najvjerojatnije platiti građani

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vjerojatno će preko treće osobe morati zbrinuti svih 11.000 tona otpada, no prvo će proces morati proći kroz niz procedura, a to neće biti tako brzo

Na deponiju koji se nalazi na zagrebačkom Žitnjaku nalazi se više od 11 tisuća tona otpada, od plastike do stakla i glomaznog otpada. Zbrinjavanje tog otpada stajalo bi otprilike 22 milijuna kuna, koje će vjerojatno platiti građani, piše Novac.hr. Deponij inače pripada tvrtki e-Kolektor koja je pred stečajem.

Postupak je otvoren 3. veljače zbog “nemogućnosti plaćanja, blokade računa, te vrijednosti imovine koja je manja od dospjelih obveza”. Novac doznaje kako imaju nepodmireni porezni dug koji je u studenome iznosio 3,5 milijuna kuna. Potkraj siječnja radnici su prestali dolaziti na posao.

Država će morati platiti troškove

Zbrinjavanje otpada past će na teret države jer je e-Kolektoru polica osiguranja koja pokriva dio troškova koji ostaju nakon gašenja poslovanja istekla prošlog tjedna.

Od izvora unutar tvrtke Novac.hr je doznao kako nije izvjesn da će e-Kolektor podmiriti trošak zbrinjavanja. “Račun je u blokadi i svim radnicima nisu isplaćene zadnje dvije plaće za siječanj i prosinac. Zapravo se samo čeka pokretanje stečaja kako bi se oprale ruke od svega”, rekao je izvor iz e-Kolektora koji je dodao kako su financijski problemi počeli u vrijeme raspada Agrokora.

Naime, e-Kolektor je počeo raditi 2014., osnovali su ga Tisak, koji je tada bio vlasništvo Ivice Todorića, i poduzetnik Ilija Špikić iz Jastrebarskog koji je među prvima u Hrvatskoj krenuo u biznis s otpadom. Tri godine kasnije tvrtku je kupila Energia Naturalis, krovna tvrtka grupacije Prvo plinarsko društvo (PPD) na čijem čelu je Pavao Vujnovac. Te iste godine je pak pokrenut i postupak pokretanja predstečajne nagodbe.

Potkraj 2018. Energia Naturalis je izašla iz vlasničke strukture, a posljednja revizija pokazuje da je potkraj te godine e-Kolektor bilježio gubitak od gotovo pet milijuna kuna.

Zagrebačka Čistoća neslužbeno je potvrdila kako više s e-Kolektorom nemaju ugovor, dok iz Grada Zagreba ističu kako im je Državni inspektor poslao dopis u kojem traže da se e-Kolektoru ukine dozvola za gospodarenjem otpadom.

Eko-bomba na Žitnjaku

“U dopisu traže od nas da napravimo reviziju dozvole zbog promjena okolnosti trgovačkog društva e-Kolektor. No, mi smo po službenoj dužnosti već ranije poslali zaključak o pokretanju postupka. Isti su zaprimili 12. veljače, dakle prije nego što nam je Državni inspektorat poslao dopis. Tražili smo od njih određena očitovanja i dokumentacije te ćemo odluku donijeti nakon što nam isto dostave”, rekla je pročelnica gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić.

Državni inspekorat traži da se dozvola ukine što prije, a ne da se čeka rok do 16. travnja kad im po zakonu vrijedi postojeća dozvola kako bi se spriječilo potencijalno gomilanje otpada. Nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vjerojatno će preko treće osobe morati zbrinuti svih 11.000 tona otpada, no prvo će proces morati proći kroz niz procedura, a to neće biti tako brzo, što znači da će eko-bomba još dugo stajati na Žitnjaku.