EKIPA KOJA JE ‘STUKLA’ 40 RAKIJA I BUTELJU PO GLAVI MOŽE SAKRITI PRED NJIMA: Najgori primjeri bahatog trošenja naše love na njihove gozbe

Još jedan u nizu “poslovnih sastanaka” čelnika neke državne tvrtke opet će potaknuti brojna pitanja. Naime, član uprave gubitaša Narodnih novina i bivši predsjednik Uprave Fine Mato Regvar i njegova dva suradnika proveselili su s i na naš račun ispili čak 40 (četrdeset) viljamovki. Izvor koji je Nacionalu dostavio fotografiju i račun s pijanke tvrdi da je fotografija snimljena prije posljednje tri runde rakije. Račun od 1300 kuna je plaćen karticom Narodnih novina, a u njemu se uz 40 viljamovki našlo mjesta i za tri butelje vina i nepoznatu količinu kruškovače. Inače Narodne novine su u posljednje vrijeme bilježile gubitke, pa su tako 2016. završile sa 79 milijuna kuna manja, a 2017. s 46 milijuna.

No, to nije prvi slučaj rasipanja novca kojeg su porezni obveznici kroz razna davanja utukli u državne tvrtke i agencije na privatne zabave. Slobodna Dalmacija nabraja još nekoliko takvih događaja iz novijeg razdoblja, koja su rezultirala podebljim računima te sitim i zadovoljnim političarima i državnim službenicima. Naravno, sve je pravdano troškovima reprezentacije i plaćeno iz tuđeg džepa. Tako su se jeli jastozi i škampi, brstile kamenice, uživalo u oboritoj ribi, pile butelje skupih vina i boce šampanjca.

Bogate večere, sobe i porno filmovi

U veljači 2006. HSLS-ovac Jadranko Mijalić, koji je tada bio član Uprave Hrvatske pošte u bečkom hotelu “Renaissance Penta Vienna” natukao je 165 eura troškova na službenoj kartici tvrtke. Račun je imao dvije stavke: 113 eura je koštala soba, a 52,5 eura gledanje hotelskog TV programa, na kojemu se obično prikazuju komedije, akcijski filmovi i – porno filmovi.

Iste se godine u kolovozu skupina korčulanskih HDZ-ovaca potrudila biti dobrim domaćinima Vladimiru Šeksu i Božidaru Kalmeti. Na večeri u restoranu “Kanavelić” jele su se kamenice, škampi i lignje, a popilo se ni manje ni više nego 26 butelja vina Pošip i Postup. Na računu pozamašnog iznosa se pojavilo ime Jadrolinije, državne brodarske kompanije. No, nakon što je sve procurilo u javnost tadašnji direktor Jadrolinije Slavko Lončar rekao je kako tvrtka neće platiti taj račun. Na kraju su ga ipak platili HDZ-ovci.

Pomogao županičinu svadbu

Zvonko Rožić bivši ravnatelj Podružnice Uprave Hrvatskih šuma iz Siska nije zadovoljavao svoje, već tuđe potrebe. Naime, on je 2009. poslao djelatnike te tvrtke da pomažu u pripremi svadbe tadašnje županice Sisačko-moslavačke županije iz redova SDP-a Marine Lovrić Merzel. Time je tvrtku oštetio za 9000 kuna. No, istražujući bivšu županicu USKOK je došao i to tog podatka pa je Rožić priznao krivnju i s optuženičke se klupe uspio nagoditi s tužiteljstvom. Obvezao se vratiti tih 9000 kuna Hrvatskim šumama.

Neka jedu sve – i kolače

Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Ivan Kršić odlučio je u studenom 2016. počastiti dvije kolegice sa posla. U opatijskom restoranu Bevanda vesela je družina jela tatarski od škampi, kamenice, tatarski od jadranske tune, krakove jadranske hobotnice, carpaccio od plemenite bijele ribe te kratko pečene filete od tune i palamide. Sve su zalili Zacapa rumom, pjenušcem Tomac Millenium Brut, sorbettom i buteljama vina Movia Veliko Rdeče. Račun je ispao “prava sitnica” – 3490 kuna. Ali, to nije sve. Kršiću i djevojkama su se dan kasnije pridružila i još dvojica poslovnih partnera. Račun od tog dana za petero ljudi iznosio je 4940 kuna. Na meniju su bili fileti grdobine, jastog, guščja jetra, pršut i razni kolači, piše Slobodna Dalmacija.