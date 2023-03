“Sve što sada radimo traje zauvijek. Ne zato što se želimo sjećati, nego zato što nam više nije dopušteno zaboraviti”, citat je Edwarda Snowdena kojim organizatori "fucking" Dana Komunikacija u Rovinju najavljuju "ukazanje" ultraslavnog zviždača koji se trenutno skriva u najomraženijem totalitarnom sustavu nakon Sjeverne Koreje. Ako malo obratite pozornost, posvuda po Zagrebu "bodu" u oči veliki promotivni plakati koji najavljuju za travanj njegovo virtualno gostovanje uživo izravno iz Moskve.

"Riskirao je sve kada je razotkrio sustav masovnog nadzora i šokirao svijet 2013. otkrivši da je američka vlada imala potencijal prikupiti svaki telefonski poziv, tekstualnu poruku i e-mail svake osobe na planeti", poentiraju organizatori, zaboravljajući pri tome napomenuti da je taj donedavni heroj slobode medija, samo tri dana nakon početka nezapamćenog krvoprolića ruskog diktatora i njegova nekadašnjeg brata po zanimanju, progutao vlastite riječi te u tvitu ipak priznao da je pogriješio: "Izgubio sam bilo kakvo samopouzdanje koje sam imao da je dijeljenje mojih razmišljanja o ovoj određenoj temi i dalje korisno, jer sam krivo procijenio".

Nakon toga, Snowden je zašutio. Tek se sporadično i zaobilazno na Twitteru osvrtao na rat uglavnom praznim riječima o tome da se općenito protivi borbama u Ukrajini te da ne želi govoriti o ukrajinskoj krizi jer bi se komentari prenosili izvan konteksta. Međutim, ta će se šutnja pamtiti zauvijek, jer "sve što sada radimo traje zauvijek". Bit to će mrlja koja će ostati zapamćena poput razlivene tinte nad svim onim što je napravio dobro u razotkrivanju ilegalnog programa nadzora, kršenja privatnosti i sigurnosti.

Posebice imajući na umu da je Snowden usred ruskog divljačkog pohoda na Ukrajinu, bez riječi otpora, bez slova kritike, bez ikakve znakovite poruke buntovništva, prihvatio blagoslov ruskog despota Vladimira Putina da mu se dodijeli rusko državljanstvo. Ne samo to, nego je 2. prosinca 2022. položio prisegu na vjernost agresoru.

"Edward je jučer dobio rusku putovnicu i položio je prisegu u skladu sa zakonom", rekao je Snowdenow odvjetnik Anatolij Kučerena, kako je javila ruska novinska agencija Interfax, a prenio The Washington Post. “On je, naravno, sretan, zahvaljuje Ruskoj Federaciji što je dobio državljanstvo. I što je najvažnije, prema Ustavu Rusije, on više ne može biti izručen stranoj državi."

Strah za vlastitu guzicu

Razumljivo, Snowdenova šutnja ili tek oprezno komentiranje Putinovih poteza i otvorenog gušenja sloboda može se racionalno najbolje objasniti kao strah za vlastitu guzicu, a, tko zna, možda iza svega stoje i neki drugi skriveniji razlozi. Zbog toga ga je kolumnist Al Jazeere Andrew Mitrovica s pravom prozvao zbog "pažljivog retoričkog plesa", oportunizma i izbjegavanja da javno nazove stvari onakvima kakve doista jesu, a to je da je "Vladimir Putin groteskni razbojnik koji bi trebao biti na optuženičkoj klupi zbog svojih zločina protiv čovječnosti".

Grijehom nečinjenja i savezom s vragom u trenutku kada se otvorio pakao, Snowdenov se moralni integritet raspao na komadiće koje tek treba pokupiti i sastaviti eventualnim najavljenim detaljnim pogledom na krizu. Heroj, kakvim su ga mnogi na Zapadu predstavljali, zasigurno više ne može biti. Snowden nije nikakav Sokrat koji je hrabro i dosljedno vlastitom učenju odlučio popiti otrov i umrijeti usprkos apsurdnim službenim optužbama da je kvario mladež, štovao lažne bogove umjesto državne religije i velikodušnoj ponudi da živi u egzilu. Za razliku od Sokrata, Isusa pa i Putinovog najvećeg protivnika Alekseja Navaljnog, koji su bili spremni i umrijeti radi vlastitih uvjerenja i istine, Snowden je pobjegao iz SAD-a i na kraju se skrasio, da ironija bude veća, u državi koja je postala paradigma zatvorenog, antidemokratskog i neliberalnog društva koje naginje totalitarnoj prćiji uske klike povampirenog starca.

Prošlo je dosta vremena otkad je Snowden otvoreno kritizirao razočaravajuće stanje ljudskih prava u Rusiji. Da stvar bude gora po njega, s obzirom na izbjegavanje izravnog problematiziranja ruske cenzure i gušenja sloboda, nekritički stav prema Putinu i ruskoj agresiji, postavlja se pitanje koliko je i dalje moralno autentičan? Kako može govoriti a da ne ispadne licjemjer? I koliko mu uopće možemo vjerovati kada govori o slobodi medija, privatnosti, društvenoj kontroli i transparentnosti?

Novi antiliberalni ekstremi u Rusiji i gušenje sloboda

"Ljudi su zaboravili cijelu svrhu prava: zaštititi manjinu od većine. Većina sama nikada ne zahtijeva slobodu govora, tiska ili vjere, jer njihovo mišljenje definira što je popularno i prihvatljivo. Samo nepopularno zahtijeva obranu", tvitao je Snowden 21. studenog 2022. godine. Kako to ironično zvuči dok gledamo kako Putin pretvara Ukrajinu u prah i pepeo, nadajući se da takva disfunkcionalna država više neće biti atraktivna NATO-u i Europskoj uniji, ako je već ne može silom podčiniti svojoj vlasti. Kako to ironično izgleda sjetimo li se da je Putin potpisao zakon o potpunoj zabrani LGBT "propagande" netradicionalnih seksualnih odnosa i promjene spola. Takva je "propaganda" sada potpuno zabranjena na društvenim mrežama, u masovnim medijima, filmovima i reklamama.

U međuvremenu, od početka invazije, Putin je cenzuru u Rusiji samo odveo u nove ekstreme gušenjem sloboda medija, kritičkih glasova i ljudskih prava. Kako izvještava portal Reporters Without Borders gotovo svi neovisni mediji su zabranjeni, blokirani i/ili proglašeni “stranim agentima”, a mediji koji su opstali suočavaju se s vrlo strogom (auto)cenzurom zbog zabranjenih tema i riječi, dok se zapadne društvene mreže postupno blokiraju. Zakon o "stranim agentima" iz 2012. Kremlj je proširio 2019. kako bi se učinkovitije obračunao s neistomišljenicima etiketirajući ih u maniri Sovjeta kao špijune i nepoželjne osobe.

Putin je u ožujku prošle godine potpisao zakon kojim se uvode i zatvorske kazne do 15 godina za "lažne vijesti" o ruskoj vojsci. Zakon predviđa različite zatvorske i novčane kazne za osobe koje "svjesno objavljuju lažne informacije" o vojsci, pa i strože kazne ako procijene da bi širenje imalo ozbiljne posljedice. Putin je također potpisao zakon koji omogućava novčane ili zatvorske kazne do tri godine za pozivanje na sankcije protiv Rusije.

Ruski oporbeni aktivist Dmitrij Ivanov, koji je na društvenim mrežama osudio način na koji Moskva vodi rat u Ukrajini, osuđen je u utorak na osam i pol godina zatvora zbog širenja navodnih lažnih informacija o vojsci, prenijela je Hina. Naime, Ivanov je optužen da je na Telegramu napisao ili ponovno objavio niz tvrdnji o ponašanju ruske vojske u Ukrajini, uključujući navode o ratnim zločinima. U Rusiji je "diskreditiranje" vojske kažnjivo do pet godina zatvora, a za namjerno širenje lažnih informacija može se dobiti i 15-godišnja zatvorska kazna.

Prizivajući u sjećanje Orwellovu 1984., veliki diktator Putin, koji je u svojim paranoičnim ultradesničarskim budalaštinama prozivao "degenerirani Zapad" da želi uništiti majku Rusiju, potpisao je odluku o novim amandmanima ruskog zakona koji javnim službenicima zabranjuje upotrebu većine stranih riječi tijekom obavljanja dužnosti. A tu je i Valerij Fadejev, predsjednik ruskog Vijeća za ljudska prava, koji je, kako Sky News prenosi Interfax, pozvao na donošenje novog zakona koji bi kriminalizirao "rusofobiju". Fadejev je predložio definiranje koncepta "rusofobije" na zakonodavnoj razini i pozvao na donošenje zakona koji bi to spriječio.

Organizatori Dana komunikacija obećavaju "iskustvo koje se događa jednom u životu", da Snowden neće samo govoriti o "nadolazećim teškoćama kada se razmišlja o budućnosti sigurnosti i podijeliti svoje uvide o povjerenju i transparentnosti, nego će također odgovarati na pitanja publike – čineći DK2023 događajem koji se ne propušta." Prilika je to hrvatskoj publici da postavi prava pitanja, a bivši predsjednik odbora neprofitne organizacije Freedom of The Press Foundation (znakovito, bio je na čelu organizacije do 2022., kada se zakleo na vjernost Rusiji) da objasni javnosti zašto jasno, izravno i otvoreno ne kritizira Putinov autoritarni režim. Što je on sada, heroj, licemjer ili kukavica?