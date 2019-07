Većinski dio Vijeća Općine Novo Virje odlučio je smanjiti plaću načelniku Branku Mesarovu, a on ih optužuje da na sjednice dolaze pijani, zbog čega najviše pati 1217 stanovnika te općine u Podravini

Novo Virje je mala općina u Podravini u kojoj živi 1217 ljudi koji se uglavnom bave poljoprivredom. Idilu iz prirode kvari svađa u Općini. Ondje načelnik iz redova HSS-a Branko Mesarov ima samo pet od 11 vijećnika, koji su mu odmah po prisezi skresali plaću sa 6700 na 5400 kuna, javlja RTL-ova Potraga.

“Znao sam, već sam mislio isto kao dok su slagali većinu koja će meni samo raditi probleme. Većinu su složili ljudi koje sam ja pobijedio na izborima. Ja sam na sjednici Vijeća pitao njih ponaosob: zašto mi to radite? Gledali su u stol i nisu ništa odgovorili. Jasno je bilo da su od nekog instruirani i da su radili pritisak, htjeli raditi probleme načelniku”, rekao je Mesarov.

Tvrdi kako je bilo i projekata dok je bilo sloge. Vrtić je izgrađen prije četiri godine, a Općina za njega još otplaćuje kredit. No, sad je stopirana obnova kuće lokalnog pjesnika, a ni bibliobus više ne dolazi do općine u kojoj nema knjižnice.

“Izgleda da je politika područje gdje se puno događa borba dobra i zla. Sad ja nastojim biti na strani dobra, a kako će to završiti, vidjet ćemo na kraju”, kaže Mesarov.

Traži alkotest na sjednicama

Načelnik se izborio putem institucija da mu se vrati puna plaća, jer je odluka o njenom smanjenju nezakonita. No, veći problem od toga je što oporba na sjednice dolazi pijana.

“Prije godinu dana bila je jedna najočitija gdje se jedan vijećnik jedva došetao do svoje stolice. Počne sjednica, on se javi za riječ i počne pričat o nečem trećem, što nije točka dnevnog reda. I još pritom frflja. Hajmo mi uvesti alkotest prije sjednice. Stavimo povjerenika zaštite na radu na vrata. Pušemo, prvo ja naravno, je li tako, da vidimo da li mogu slušati što oni govore, zatim svi vijećnici i tko je na nuli, taj ostane ovdje, a tko nije, molim lijepo – izađi van”, rekao je Mesarov.

Druga strana priče

I dok načelnik objašnjava kako ga sabotiraju i kako želi raspustiti Vijeće, stiže predsjednica tog Vijeća iz redova oporbe te počinje pričati svoju stranu priče.

“Načelnik sjedi pored mene za stolom i ja sam po njegovom zadahu isto mogla ustanoviti da je konzumirao alkohol. Koliko? To ja ne znam. On je cijelo vrijeme tražio od mene samo da mu kažem da ću prijeći na njegovu stranu. Mi smo imali neslužbeni sastanak, na koji sam ja došla da bismo se probali dogovoriti, a na koji je načelnik isto, ja sumnjam, došao u alkoholiziranom stanju pa me vrijeđao da neće raspravljati s plitkim babama”, ispričala je HDZ-ova predsjednica Općinskog vijeća Katarina Kozarić-Šabarić.

Porazna statistika

Žali se kako Mesarov ništa ne radi. U prilog mu ne ide ni statistika po kojoj je Novo Virje daleko ispod prosjeka razvijenosti općina u Hrvatskoj i to po svim pokazateljima.

“Nama tvrdi u izvješću da je radio na organizaciji Dana Općine mjesec i pol dana, a imali smo samo svečanu sjednicu. Problem je u tome što načelnik ne želi ili je nezainteresiran ili se ne može snaći. Gdje su EU fondovi i ministarstva? Mi nemamo puno svojeg novca. U 21. stoljeću imamo situaciju da ljudi nemaju asfalt do svoje kuće”, kaže Kozarić-Šabarić.

Jedan makadamski put vodi do Medvedičke, jednog od tri naselja koja čine Novo Virje. Mirko Varaždinec se žali da su on i njegovi susjedi zaboravljeni: “Nama nedostaju asfalt i plin. Već smo ih trebali dobiti. Bilo bi i vrijeme jer se netko za to mora pobrinuti. I ovog načelnika treba smijeniti”.

Nema za knjige, ima za plaću

Predsjednica Vijeća komentirala je i odluku da se načelniku Mesarovu smanji plaća, što je i bio uzrok svađe između njega i oporbe. “Tražila sam 30.000 kuna za knjige. On je meni rekao da nema i morali smo naći način. Prije toga smo mi sve naknade ukinuli sebi. Ja kao predsjednica cijelo vrijeme radim besplatno, ne primam nikakvu naknadu i vijećnici isto tako. Išli smo naći način gdje ćemo naći novac za to još malo učenika što imamo… A načelnik samo meni priča o svojoj plaći. Kad ga pitam: zašto se nešto ne radi, kaže – moram imati za plaće. Pa koliko je to licemjerno? Hajmo raditi, načelniče, hajmo raditi”, rekla je Kozarić-Šabarić.

Spočitava mu što je okrenuo leđa HDZ-u i priklonio se SDP-u. Kaže kako je spremna za suradnju, ali se neće ništa promijeniti ako Mesarov ne prihvati i njihove stavove, na što je on dodao kako ih je prihvatio nekoliko.

Idila u Drnju

U obližnjoj Općini Drnje koja je s 1850 stanovnika i svojim položajem uz Dravu slična Novom Virju sasvim drugačija slika.

“Izmijenili smo LED rasvjetu na području cijele općine, što je projekt vrijedan pola milijuna kuna. Komunalna infrastruktura se dovršava, vrtić, groblja, parkirališta, ceste, odvodnja, zatim poticaji za naše najmlađe, za naše mlade obitelji, poticaji za rušenje starih kuća, to sve u ove dvije godine”, nabrajao je načelnik Drnja Petar Dombaj.

Za razliku od Novog Virja, načelnik je ovdje sam smanjio svoju plaću, a i vijećnici su se odrekli honorara. I ovdje su u Vijeću zastupljene različite stranke, ali problema nema.

“Od više od trideset sjednica koje smo imali, na samo tri sjednice nismo se uspjeli dogovoriti o tri odluke. A više od sto pedeset odluka smo donosili. Tak da stvarno bez problema sve ide. Većinu jednoglasno”, ispričala je Maja Orehovački, a načelnik se nadovezao: “Kad malo matematiku uključite, da smo više od 98 posto odluka donijeli jednoglasno i to služi na čast svim vijećnicima Općine Drnje, a najviše mještanima”.

Podravski jal

Pojasnio je i zašto je situacija potpuno suprotna u Novom Virju. Problem vidi u podravskom jalu opisanome u seriji ‘Gruntovčani’.

“Ako se sjećate kultne serije ‘Gruntovčani’, koja je snimana baš na području Općine Drnje i nešto malo u Općini Peteranec, mnogi me pitaju kako je danas. Ja ću samo reći – stavite ‘Gruntovčane’ u kontekst modernog vremena i imate situaciju kao i tamo. Podravski jal je prisutan i bitno je da se, ako se meni nešto dogodi, susjedu dogodi nešto još dvaput gore”, objasnio je Dombaj.