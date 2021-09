Jučer je krenula prva faza digitalnog popisa stanovništva, a Državni zavod za statistiku (DZS) izvijestio je kako je jučer do 20 sati uspješno popisano više od 100.000 građana.

Mogućnost da se samopopišu elektroničkim putem ima oko milijun i 400 tisuća građana, koliko ih se do sada prijavilo u sustav e-Građani. Samopopisivanje elektroničkim putem bit će moguće do 26. rujna, a od 27. rujna do 17. listopada na teren izlaze popisivači.

Iz DZS-a su kazali kako bi bili zadovoljni kada bi mogućnost elektroničkog popisivanja iskoristilo barem 30 posto registriranih u sustavu e-Građani.

Jedna vjerodajnica, jedno kućanstvo

A ukoliko vam i dalje nije jasno kako elektronički popisati sebe i ostale članove vašeg kućanstva, Zavod za statistiku je precizirao kako digitalnu popisnicu ispunjava jedan član kućanstva s valjanom vjerodajnicom te tako popisuje sebe, sve članove svoga kućanstva, kućanstvo i stan. Kako napominju, upravo takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara.

Podsjetimo kako se ovogodišnji popis stanovništva odvija u dvije faze: prva faza krenula je jučer, 13. rujna i traje do 26. rujna kada građani samostalno mogu popisati sebe i sve članove svog kućanstva na portalu e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica, jedno kućanstvo, stoji u priopćenju.