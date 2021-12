Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Milorad Dodik u četvrtak su javno razmijenili niz teških optužbi i uvreda dok se nastavlja blokada rada državnih institucija a zemlja tone u sve dublju krizu.

Dodik je došao na sjednicu Predsjedništva BiH u Sarajevu no glasao je protiv svih predloženih odluka i zaključaka a to je taktika koju primjenjuje od kolovoza kada je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da srpski dužnosnici u državnim tijelima vlasti blokiraju njihov rad sve dok se ne povuče zakon o zabrani nijekanja ratnih zločina, kojega je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko.

Dodik glasao protiv svih točaka

"Milorad Dodik glasao je protiv svih točaka dnevnog reda od kojih su neke bile potpuno nesporne i jasno je da se radi o blokadi institucija BiH", kazao je Džaferović novinarima nakon još jedne neuspjele sjednice Predsjedništva BiH.

Istaknuo je kako se radi o apsurdnom ponašanju jer je Dodikovim pristupom blokirana čak i molba jedne općine iz RS da im oružane snage BiH pomognu u saniranju posljedica poplava za što je potrebno dopuštenje Predsjedništva BiH. Dodik je proteklog ljeta uporno odbijao dati suglasnost da vojni helikopteri gase požare na području Hercegovine pa su to morali činiti protupožarni zrakoplovi iz Hrvatske.

Džaferović je posebice osudio Dodikovu uvredu upućenu pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kada im je poručio kako se prije dolaska u Banju Luku moraju okupati da ne bi sa sobom donijeli miris iz Sarajeva. "Tako nešto mogu izjaviti samo moralne i ljudske ništarije", kazao je Džaferović.

Službeni posjet Orbana

Odgovarajući na novinarska pitanja kritizirao je i predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana za kojega je BiH problematična zemlja jer u njoj živi približno dva milijuna muslimana.

Orban bi u službeni posjet BiH trebao doći 25. siječnja natredne godine i to na poziv predsjedatelja Vijeća ministara Zorana Tegeltije kojega je na tu dužnost postavio Dodik. Zbog Orbanovih izjava, ali i odluke da se njegova vlada usprotivi mogućim sankcijama protiv Dodika na razini Europske unije pojavili su se i pozivi da se otkaže gostoprimstvo mađarskom premijeru.

Džaferović je kazao kako Predsjedništvo BiH do sada nikoga nije sprječavalo da dođe u posjet pa to neće učiniti ni ovaj put a Orban do sada nije ni zatražio sastanak s članovima državnog vrha.

"Kazat ću da je njegova (Orbanova) izjava o muslimanima u BiH sramna i bezobrazna. Izazov za EU nije kako integrirati BiH s dva milijuna muslimana koji u njoj žive nego radikalne, ksenofobne i rasistčke politike čiji je zagovornik i Orban", kazao je Džaferović uz ocjenu kako se Orban potpuno nekritički stavio na stranu Milorada Dodika i to kao političar koji kroz duže razdoblje širi islamofobna stajališta označavajući muslimane sigurnosnom prijetnjom.

'Sustav vlasti u BiH u potpunosti se raspao'

Dodik je pak na odvojenoj konferenciji za novinstvo u Istočnom Sarajevu za Orbana imao samo riječi hvale a Bošnjake je upadljivo izbjegavao nazvati tim imenom govoreći o njima samo kao o muslimanima.

"Dobro je što postoje zemlje poput Mađarske koje iznose jasna stajališta o stanju u BiH", kazao je Dodik čija je teza kako se kriza u BiH produbljuje jer "muslimanska strana provodi harangu protiv RS" ali i protiv Hrvatske i Srbije te Mađarske i Rusije.

Tvrdi kako su u toj službi državni sud i tužiteljstvo ali i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA) kojoj je zaprijetio osvetom dodajući kako RS na svom teritoriju neće dopustiti djelovanje "kvaziobavještajaca".

Kazao je kako se sustav vlasti u BiH "potpuno raspao" te da je u slučaju neuspjeha u rješavanju sadašnje krize neizbježan izlazak RS iz BiH.

Poručio je kako će onemogućiti provedbu bilo kakve odluke koju bi donio visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt a predsjedatelju Predsjedništva BiH Željku Komšiću je zaprijetio kako će se s njim osobno fizički obračunati nakon što ga je Komšić u jednom intervjuu nazvao razbojnikom.