Hrvatska Porezna uprava će pokušati dodatno oporezovati hrvatske građane koji rade u Austriji, Njemačkoj i drugim državama Europske unije s prijavljenim boravištem i plaćanjem poreza u tim državama.

Komentirajući za N1 televiziju dvostruko oporezivanje građana koji rade u inozemstvu, Dalibor Legac, voditelj službe u Poreznoj upravi, rekao je da je u Hrvatskoj evidentirano 130.000 ljudi koji su prijavili dohodak iz inozemstva. Međutim, tvrdi da ima i onih koji nisu, a o kojima se informacije doznaju iz različitih kanala.

Istaknuo je da Porezna uprava uvijek prihvaća sve savjete poreznih obveznika i interesnih grupa poreznih obveznika te da je otvorena za razgovore o tome kako im može pomoći ili kako može unaprijediti svoje usluge, ali da je obveza prijave dohotka na poreznim obveznicima.

Načelo svjetskog dohotka

Na pitanje zašto u Hrvatskoj dolazi do dvostrukog oporezivanja, Legac je objasnio da Republika Hrvatska, kao i većina država svijeta, koristi načelo svjetskog dohotka.

“To znači da ona svoje porezne rezidente oporezuje bez obzira jesu li dohodak ostvarili u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi. Isto tako, država izvora u kojoj se ostvaruje dohodak, može oporezovati dohodak po načelu teritorijalnosti i onda se pojavljuje dvostruko oporezivanje, koje se otklanja po jednoj od metoda.

To je ili uračunavanje, odbitak, znači uračunat ćemo porez plaćen u inozemstvu i umanjiti tuzemnu poreznu obvezu, ili ako je ugovorima drugačije određeno, kao primjerice s Njemačkom, to je metoda izuzimanja, znači da se taj dohodak neće oporezivati”, rekao je Legac, istaknuvši da porezni obveznici moraju prijaviti dohodak, bez obzira na to hoće li se on oporezivati ili neće.

Visoke kazne za neprijavljivanje

S obzirom da su novom odredbom iz 2020. godine uočili da mnogi nisu prijavili dohotke za ranije godine, odlučili su se na sankcije. Međutim, onima koji samostalno prijave dohodak neće zaračunavati kamate ni prekršaj. Budući da zastara za tu odredbu nastupa nakon šest godina, ove godine se gleda dohodak ostvaren od 2016. nadalje.

“Od 2016. nadalje riskiraju da dođu u prekršajnu poziciju, sav dohodak ulazi u tekuću godinu. Tako da pozivamo sve da prijave dohodak i ako su platili porez u drugim državama, otklonit ćemo tu obvezu.

Kazne za neprijavljivanje idu od dvije do 20.000 kuna, ali koristit će se načelo oportuniteta pa za niže iznose neće biti kazne. Zato savjetujem poreznim obveznicima, pogotovo onima koji su ostvarili dohodak kod kapitala, da prijave taj dohodak”, rekao je Legac za N1.