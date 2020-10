DVOSTRUKA MJERA NALJUTILA MJEŠTANE POGRANIČNIH SELA: ‘Slovenci mogu dolaziti na svoju zemlju u Hrvatsku, a mi ne možemo tamo’

Dvovlasnici iz Slovenije svakodnevno i neometano dolaze na svoja imanja u Lijepoj našoj, dok Hrvati to ne mogu činiti u Sloveniji

Slovenci su na državnoj granici na cesti usred Mlini, pograničnog buzetskog zaseoka, postavili metalna vrata. I to još prije šest mjeseci. Dario Ugrin iz Mlini ispričao je za Glas Istre da se bori za nesmetan prolaz do svog vrta i rezervoara na izvoru Are sa slovenske strane.

Dok tako Dario vodi bitku za dolazak do vlastitog vrta, istovremeno, u mjestu Kluni, koje nije toliko udaljeno od Darijeva, gdje su također postavljena metalna vrata, dvovlasnici iz Slovenije svakodnevno i neometano dolaze na svoja imanja u Lijepoj našoj.

“Otkako su postavljena metalna vrata u Mlinima, ništa se nije promijenilo. Čak je postalo i gore. Na vratima su bila tri lokota, a sada su četiri, a dodatno su stavili i lanac. U Klunima su na oprtaljskom području ista takva metalna vrata otvorena od jutra do večeri, dok su ova u Mlinima zatvorena. Dvostruki kriteriji smetaju i meni i svim mještanima Mlini i okolnih zaseoka kojima je onemogućen prolaz do njihovih oranica i šuma u Sloveniji”, požalio se Dario Glasu Istre.

Hrvatski vlasnici ne mogu do svoje zemlje u Sloveniji

Zbog nepovoljne konfiguracije terena, vrata na cesti usred sela zapriječila su mještanima pograničnih Kodolja, najviše sela Mlini, Goričica, Ugrini i Konti prolaz do par hrvatskih kuća. Te kuće su doduše nenaseljene, no hrvatski vlasnici na slovenskoj strani imaju poljoprivredne i šumske površine.

Panel vrata su zaključana, a slovenski policajci, kako su obrazložili, korisnicima neće podijeliti ključeve iz operativnih razloga, i to do daljnjeg. Pozivom na telefonski broj policijske postaje Kopar omogućen je prelazak granice, a dežurni policajac provjerit će ima li osoba koja je nazvala opravdan razlog za prelazak granice. U to su uključene i mjere za sprječavanje širenja koronavirusa i onda se šalje policijska patrola koja otključava vrata.

Koparski policajci otključavaju vrata u Mlinima i dolaze na poziv dovlasnika iz tog sela te im za to otprilike treba pola sata. U Klunima pak kod Oprtlja, stoje ista takva metalna vrata, no ona su, kako Dario kaže, preko dana otvorena. Po svemu sudeći, pritisci slovenskih dvovlasnika koji imaju zemlju u Hrvatskoj, između sela Tuniši i hrvatskog zaseoka Kluni, urodili su plodom, piše Glas Istre. Oni su su s policijom iz Kopra postigli dogovor o režimu prilaza svojim parcelama.