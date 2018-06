Na cjenicima u restoranima i kafićima istaknute su cijene prilagođene standardu dobrostojećih stranaca, no domaćim gostima mnogi ugostitelji na licu mjesta odobravaju popuste na te iznose od 10 do 30 posto

Proteklih se godina tijekom turističkih sezona na hrvatskom Jadranu, počev s Dubrovnikom, a zatim i drugdje, udomaćio neobičan i nelegalan običaj da se stranim gostima hrana i piće u kafićima i restoranima naplaćuju po drugim (višim) cijenama nego domaćim gostima.

Neki se ugostitelji dosjetiše toga ne bi li “oderali” strance, a ujedno da se ne zamjere domaćima pa je ta praksa postala toliko uhodana da se već može smatrati i (polu)legalnom.

“Dajemo popuste domaćim gostima da ih ne izgubimo”

Naime, kada u istom restoranu domaći gost plati rižoto 90 kuna, a strani 120 kuna, očekuje se da, štono se voli reći, institucije odrade svoj posao. No, kako piše Slobodna Dalmacija, uzalud iz nadležnih ministarstava i inspekcija tvrde da se radi o kršenju nekoliko domaćih zakona, a i Direktive Europskog parlamenta o uslugama na unutarnjem tržištu, kada se na prste jedne ruke mogu nabrojati ugostitelji koji su zbog takvog prekršaja bili kažnjeni. Ne čudi stoga da je lakše pronaći ugostiteljski objekt gdje se ne prakticiraju “dvojne” cijene.

Na cjenicima u restoranima i kafićima istaknute su cijene prilagođene standardu dobrostojećih stranaca, pa se rižoti naplaćuju 120 kuna, pizze po 100 i više kuna, pivo 40, čaša vina 45, porcija sitne frigane ribe 90, dva jaja sa šunkom 100, kuglica sladoleda 12, a cappuccino 35 kuna. No, domaćim gostima ugostitelji na licu mjesta odobravaju popuste na te iznose od 10 do 30 posto, ovisno o procjeni, piše Slobodna Dalmacija.

“Istina je, mi dajemo popuste domaćim gostima da ih ne izgubimo u sezoni zbog većih cijena. U fiskalnu blagajnu tučemo puni iznos iz cjenika i na njega plaćamo porez. Popust koji dajemo gostima ide na naš račun, od naše zarade koje se odričemo u korist domaćeg gosta. Time želimo zadržati stalne goste, a postotak “popusta” određujemo po procjeni, nema pravila. Svi vam tako rade, računovođe nam kažu da tako smijemo jer to nije izričito zabranjeno pa je u nekoj “sivoj” zoni”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan ugostitelj iz Makarske.

Želio je, dakako, ostati anoniman, a dodao je da nikada zbog te prakse nije platio kaznu, iako mu inspektori redovito dolaze u lokal.

Popusti su dozvoljeni, ali za sve, a ne po nacionalnoj osnovi

S druge strane, zadarski ugostitelj Stipe Knežević smatra da je u njegovom gradu većina ugostitelja tako ne radi, a za one koji ipak tako rade nema razumijevanja.

“Ja uopće ne razumijem taj način rada niti znam kako oni to provode kroz fiskalnu kasu. Ne može se ista usluga u isto vrijeme naplaćivati po različitim cijenama. Ako je popust u nekom razdoblju dana, on mora biti za sve isti. To je antireklama našem ugostiteljstvu i ja po cijenu gubitka ne bih to nikad radio. To je varanje i degradiranje stranaca i zabranio bih raditi takvim ugostiteljima”, kazao je.

Inače, za neisticanje cijene s popustom pravnim osobama prijeti kazne od 10.000 do 100.000 kuna, a za kršenje ugostiteljskih propisa iz nadležnosti Turističke inspekcije propisana je kazna od 3.000 do 50.000 kuna.

Također, nikakvim zakonom nije predviđeno davanje popusta po nacionalnoj osnovi jer je riječ o očitoj diskriminaciji. Ugostitelj može tijekom dana ili tjedna imati razdoblja (tzv. happy hour) kada neke usluge daje po nižim cijenama, ali to mora biti objavljeno i vrijediti jednako za sve.

