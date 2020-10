DVOJICA SU BILI DIO ZLOGLASNOG ŠPALIRA SMRTI NA OVČARI? Otkriveni detalji policijskih uhićenja u Negoslavcima

Dvojica privedenih muškaraca sumnjiče se da su bili dio grupe koji su ranjenike doveze na Ovčaru iz vukovarske bolnice zlostavljali, omalovažavali te počinili ratni zločin

Nakon što je objavljeno da je danas desetak osoba sa šireg područja Vukovara, najviše iz Negoslavaca, privedeno u PU osječko-baranjsku zbog moguće povezanosti s ratnim zločinom na Ovčari u studenome 1991. godine, Jutarnji list neslužbeno doznaje da se njih dvojica, muškarci u dobi od 57 i 72 godine, sumnjiče da su bili sudionici zloglasnog špalira smrti na Ovčari.

Naime, sumnja se da su bili dio grupe u kojoj su se nalazili srpski vojici, dobrovoljci i civili koji su ranjenike dovezene na Ovčaru iz vukovarske bolnice po izlasku iz autobusa tukli, zlostavljali, omalovažavali te počinili ratni zločin nad vojnim i civilnim ratnim zarobljenicima.

Kako piše Jutarnji list, ostale privedene osobe trebale bi dati informacije i saznanja o zbivanjima na Ovčari tih dana studenoga 1991. te o ulozi 57-godišnjaka i 72-godišnjaka, koji su u vrijeme počinjenja zločina imali 28, odnosno 43 godine.

PRIVEDENO VIŠE OSOBA KOJE SE DOVODI U VEZU SA ZLOČINOM NA OVČARI: Za vrijeme rata su bile zaposlenici Vupika

Većina je u svojstvu svjedoka

Marina Mandić, glasnogovornica MUP-a, rekla je za Jutarnji list da policijski službenici Radne skupine Ravnateljstva policije za istraživanje ratnih zločina u suradnji s Policijskim upravama osječko-baranjskom i vukovarsko-srijemskom te Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, na području Vukovarsko-srijemske županije provode završne radnje kriminalističkog istraživanje vezano uz počinjenje ratnog zločina na Ovčari. Dodala je da je obuhvaćeno više osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Dušan Jeckov, načelnik Općine Negoslavci, rekao je za Radio Borovo da je privedeno osam mještana ovog sela pokraj Vukovara. “Smatra se da je određeni broj ljudi s područja Negoslavaca povezan s ratnim događajima 1991. Rekao bih da se mahom radi o ljudima koji su u to vrijeme bili zaposlenici Vupika. To što su ti ljudi radili u Vupiku ne znači da su počinili ratni zločin. Vjerujem da će se to u samom procesu istrage utvrditi i dokazati”, rekao je Jeckov te doda da je navodno većina osoba privedena u svojstvu svjedoka.