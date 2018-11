KUŠČEVIĆ LAGAO O LEX MARIĆU, KLJUČNA STVAR JE IZBRISANA: ‘Ne znam o čemu ministar govori, to jednostavno ne postoji’

Ministar uprave Lovro Kuščević tvrdi kako u nacrtu novog zakona o sprječavanju sukoba interesa i dalje postoji period hlađenja koji godinu dana nakon kraja mandata zabranjuje ministru rad u Upravama poduzeća, no predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković za Net.hr kaže kako to jednostavno nije točno

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je danas kako očekuje da će Zakon o sprječavanju sukoba interesa na sjednicu Vlade i u saborsku proceduru ići do kraja ove godine, da je prošao e-savjetovanje te da je na međuvladinim resornim tijelima i da se usaglašavaju završni stavovi, a na tvrdnje kako se novi zakon već naziva “lex Marić” rekao je da mu je smiješno odgovarati.

Naime, kako je pisao Net.hr, iz nacrta novog zakona izbačena je odredba prema kojoj dužnosnik godinu dana nakon kraja mandata ne može raditi u upravi ili nadzornom odboru nekog poduzeća. S obzirom na spekulacije da bi ministar financija Zdravko Marić mogao karijeru nastaviti u Upravi Adrisa, postavilo se pitanje je li upravo zbog Marića taj članak zakona izbačen u odnosu na važeći zakon.

Ministar Kuščević danas je inzistirao kako iz zakona još ništa nije doneseno ni izbačeno jer se zakon još usuglašava. “U povjerenstvu bi morali malo bolje naučiti čitati zakone”, rekao je Kuščević, javlja N1, dodajući kako “zakon nije zakon dok ga ne usvoji Sabor”.

‘Naravno da period hlađenja ostaje’

Na eksplicitno pitanje stoji li u novom zakonu koji bi tek trebao biti donesen da se ministri mogu odmah nakon prestanka dužnosti zaposliti u Upravama trgovačkih društva, Kuščević odgovara: “Ma naravno da ne stoji, period hlađenja mora ostati i mora biti tu prisutan”, rekao je Kuščević.

No, to prema trenutačnom nacrtu prijedloga zakona nije točno – tu je zaista izbrisan “period hlađenja”.

Naime, u članku 14. važećeg zakona stoji kako dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora, a članak 20., stavak 3. osnažuje ovu odredbu i kaže kako taj propis počinje danom stupanja na dužnost, a traje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

U novom nacrtu zakona postojeći članak 14. postao je članak 16., ali na način da se ministru u članku 20. više ne uvjetuje da još godinu dana mora poštovati tu odredbu. U nacrtu novog zakona tako je iz članka 20. izbačena odredba prema kojoj zabrana rada u upravama i nadzornim odredbama, vrijedi i godinu dana nakon trajanja mandata, odnosno ona koja u hipotetskom slučaju ministru Mariću zabranjuje da se u petak pozdravi sa svojim kolegama u Vladi, a u ponedjeljak postane predsjednik Uprave Adrisa.

‘Period hlađenja jednostavno ne postoji’

Predsjednica povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković izjavila je za Net.hr kako prema trenutačno nacrtu prijedloga zakona period hlađenja ne postoji.

“U ovom trenutku Povjerenstvo ima saznanja samo o nacrtu zakona koji je bio u javnoj raspravi, to je posljednji nacrt prijedloga zakona koji su povjerenstvo i javnost vidjeli. U tom prijedlogu period hlađenja je ukinut i ne postoji”, kaže Novaković.

Kuščević tvrdi suprotno, a Novakvić odgovara: “Ne znam o čemu ministar govori, u ovom nacrtu prijedloga zakona period hlađenja jednostavno ne postoji”.

Kuščević lagao ili se Vlada povukla?

Dvije su dakle opcije – jedna je da je ministar lagao, a druga je kako u Vladi pripremaju drugačiji zakon od onoga koji je sada poznat javnosti te kako će u tom zakonu ipak zadržati period hlađenja. “Bit će to najbolji zakon dosad”, izjavio je danas ispred Vlade Kuščević.

Ideja perioda hlađenja jest spriječiti dužnosnika da povlaštene informacije, utjecaj i veze koje je stekao kao ministar iskoristi za svoju novu tvrtku. No, zakon koji to predviđa ne sviđa se ni ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću koji smatra da on odbija stručnjake da iz privatnog sektora dođu u Vladu.

Zašto bi netko s pozicije gdje ima 20-30 tisuća kuna, kao odličan menadžer, došao u vladu na 15 ili 17 tisuća i da se nakon toga ne može vratiti na svoje radno mjesto s kojeg je došao? To generalno nisu dobre stvari, a sve potencijalne sukobe interesa treba spriječiti”, rekao je Tolušić.