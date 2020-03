DVOJICA DUBROVAČKIH UGOSTITELJA NE ŽELE DIJELITI OTKAZE: ‘Svoje radnike nećemo ostaviti. Idemo dalje pa kako nam bude’

Brojni restorani i kafići u Dubrovniku su zatvorili svoja vrata još i prije odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite jer su bili prazni zbog drastičnog pada turista

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku kako se od četvrtka zatvaraju svi ugostiteljski objekti, trgovine te se otkazuju sva javna okupljanja. Najavljeno je kako će moći raditi, uz stroge mjere opreza, samo oni koji imaju dostavu hrane kao i trgovine s prehrambenim artiklima, ljekarne, benzinske crpke, kiosci. Nezapamćene stroge mjere donešene su s ciljem sprječavanja širenja epidemije koronavirusa.

Pojava koronavirusa tako utječe na svaku poru našeg života. Pored zdravstvene krize stvara se i ekonomska kriza na čijem se udaru prvo našao ugostiteljski sektor. Brojni restorani i kafići u Dubrovniku su zatvorili svoja vrata još i prije odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite jer su bili prazni zbog drastičnog pada turista, piše Dubrovački dnevnik.

OD PONOĆI SU U HRVATSKOJ NA SNAZI RIGOROZNE MJERE ZBOG KORONAVIRUSA: Evo što se sve mijenja u našim životima

‘Kako meni bude, tako će biti i njima’

Zatvaranjem objekata, kod onih koji su prinuđeni zbog teške situacije donijeti takve odluke, krenuo je i val otkaza kako sezonaca tako i stalno zaposlenih djelatnika. Vlada je najavila mjere uz koje bi poduzetnicima trebalo biti lakše prebroditi ovu krizu, a mnogi očekuju od Grada Dubrovnika također da napravi znatne ustupke jer gubitci su već sada veliki. Predsjednik Udruženja ugostitelja Dubrovnik Ante Vlašić od početka izbijanja krize istiiče kako ugostitelji ne žele davati otkaze te da je svima u interesu zadržati radnike.

Jedni od rijetkih koji nisu podijelili otkaze te na situaciju gledaju s dozom optimizma su ugostitelji Edin Macanović i Luko Musladin koji za sad zapošljavaju nešto manje od četrdeset ljudi u tvrtkama.

“Ja svoje djelatnike neću ostaviti, ginem za njih i borit ću se za njih – kako meni bude, tako će i njima. Trenutno imamo 40 ljudi u dva restorana i jednoj mesnici”, govori vlasnik dva restorana Taj Mahal i mesnice Taj Butcheraj Edin Macanović koji je i sam odlučio volontirati u ovim teškim trenucima.

RIJEKA POMAŽE PODUZETNICIMA U KRIZI ZBOG KORONAVIRUSA: Neće im naplaćivati najam poslovnih prostora, terasa, komunalnu naknadu…

‘Sada moramo pokazati da smo ljudi’

“Inače sam završio medicinsku školu i stavio sam se na raspolaganje ako nešto treba. Danas sam obišao pet zgrada u svom susjedstvu i starcima podijelio meso jer želim pomoći. Što bih drugo ovih dana radio nego pomagao? Sad se moramo pokazati da smo ljudi i dati jedan drugome ruke”, naglasio je Macanović dodavši kako se nada da će Vlada, ali i Grad pomoći ugostiteljima.

“Trebali bi imati više sluha. Iskreno se nadam kako će epidemija do ljeta biti pod kontrolom, tako su barem najave. Mi kao tvrtka idemo dalje pa kako nam bude. Najlakše je potjerati zaposlenike, ali i oni trebaju jesti i od nečega živjeti i zbog toga ćemo se boriti za njih”, naglasio je Edin Macanović.

Vlasnik tvrtke Ankora d.o.o. Luko Musladin također brine za svoje djelatnike. Musladin je vlasnik poznatog dubrovačkog restorana Orsan koji će svojim zatvaranjem rastužiti mnoge posjetitelje koji su tamo u trenucima ovog kaosa pronalazili mir.

CAPAK OTKRIO HOĆE LI I HRVATSKA U KARANTENU I DODAO: ‘Nismo sigurni da oni koji su preboljeli koronavirus ne mogu dalje širiti bolest’

‘Dok budem mogao dijelit ću plaće’

“Bez čvrste odluke Vlade nismo zatvarali restoran jer u krajnjem slučaju imamo i odgovornost prema gostima koji su većinom domaći ljudi, a upravo oni su me održali svih dvadeset godina koliko sam u ugostiteljskom poslu”, govori Musladin za Dubrovački dnevnik koji u restoranu, poljoprivredom gospodarstvu i trgovini neprehrambenih proizvoda zapošljava oko 35 djelatnika.

“Neki od tih ljudi su samom preko deset godina i sve što sam u životu zaradio i napravio, ostvario sam s njima. Teško mi je sad im reći da idu doma. Što ćemo kad i pođu? Ja sam ne mogu ništa, jedino skupa možemo napraviti nešto i dočekati početak sezone. Što budem imao ja za jesti i oni će jesti. To je moj stav i tako sam se držao i prije. Dok budem mogao dijelit ću plaće, a oni su svjesni kako to ne može biti kao što je bilo prije. Mislim da je to korektan odnos s obje strane. Nećemo bježati jedni od drugih u ovim teškim trenucima”, zaključio je za Dubrovački dnevnik Luko Musladin koji se odazvao akciji ‘Ruka pomoći’ i najavio rad kuhinje i dostavu toplih obroka ljudima lošijeg zdravstvenog stanja.

ZBOG KORONAVIRUSA VJERNICI ĆE U ‘VIRTUALNE’ CRKVE? ‘Imamo opremu, možda idući tjedan krenemo s online svetim misama