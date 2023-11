Za isto radno mjesto s istim uvjetima različita plaća ovisno o tome gdje živite? I to je moguće. Rezultat je to porezne reforme koja stupa na snagu s Novom godinom. Ukinut je prirez, a općinama i gradovima zauzvrat dana mogućnost da sami određuju stopu poreza na dohodak. Prema trenutačnim projekcijama, najviše će to na plaći osjetiti zaposlenici u Osijeku koji se odlučio da niža stopa poreza bude 20 posto, a više 30.

U Zagrebu, pak, niža stopa će biti 23,6 posto, a viša 35,4 što je gornja granica stopa poreza na dohodak. Od velikih gradova Split i Rijeka su između Osijeka i Zagreba.

Zagreb: Učiteljica će dobiti 267 eura manje

Kako će se projicirane porezne stope odraziti na plaću u prosvjeti, RTL je pokazao kroz primjer učiteljice Dunje Jagetić iz OS Tituša Brezovačkog u Zagrebu.

S devet godina staža i bez uzdržavanih članova obitelji, Dunja će od siječnja iduće godine dobiti povišicu od 6,87 eura. Njezina kolegica iz Rijeke s istim će uvjetima dobiti 8,31 euro više, u Splitu 19,71 euro, a u Osijeku čak 29,14 eura više. To znači da će na godišnjoj razini Dunja dobiti 267 eura manje od kolegice u Osijeku, za isti posao, s istim godinama staža.

"Moram reći da tih 6,87 eura zaista neće utjecati na kvalitetu našeg života i bitno se odraziti na naša primanja i potrošačku košaricu od koje trebamo živjeti. Mislim da nije u redu da primamo različito s obzirom na to da obavljamo isti posao, pogotovo uzevši u obzir da su troškovi života u Zagrebu puno veći nego u nekim manjim gradovima“, kaže Dunja i dodaje kako je u njezinoj velikoj školi sve teže doći do matematičara jer se malo ljudi odlučuje za prosvjetu.

'Desetak eura više neće motivirati djelatnike'

Kada je čula za projicirani izračun plaće, učiteljica hrvatskog jezika Iva Čerina iz OŠ Vladimira Becića u Osijeku bila je zadovoljna.

"Svako povećanje u ovo vrijeme inflacije je dobra vijest tako da mogu reći da pozdravljam odluku gradonačelnika Radića“, kaže Iva i dodaje jedno "ali".

"Poznato je da plaće u prosvjeti nikad nisu velike tako da desetak eura više na plaći neće znatno motivirati djelatnike jer smatram da su i dosad davali maksimum i savjesno odrađivali svoj posao“, zaključuje Iva.

'Ondje gdje je na vlasti HDZ, najbolje se prolazi'

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić kaže da se učitelj u Zagrebu, što se politike tiče, osjeća da je u krivom gradu.

"Jer ondje gdje je na vlasti HDZ, najbolje se prolazi. Prema tome, poruka je jasna“, kaže Stipić. Smatra da živimo paradoksalnu situaciju jer s jedne strane vlast stalno naglašava – za isti rad, ista plaća, pa se pod tim egidom donosi Zakon o plaćama. S druge, pak, strane donose se rješenja koja, kaže, te plaće razjednačavaju više nego što su već prije bile razjednačene. Smatra i da će nova situacija i razlike u plaći donijeti dodatne frustracije u prosvjeti.

Zagrebačka učiteljica Dunja ipak ne isključuje mogućnost da će se neki od njezinih kolega preseliti u sredine koje im omogućuju veću plaću za isti posao, a u kojem obimu će se to događati, teško je predvidjeti.