DVIJE TVRTKE U ‘RATU’ ZA MILIJUNSKI POSAO OKO PELJEŠKOG MOSTA: Ali, obje traže više novca od procijenjene vrijednosti radova

Strabag i Avax već vodili ‘ratove’ putem žalbi na natječajima za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu

Za gradnju čvora Brijesta na pristupnoj cesti Pelješkom mostu u Hrvatske ceste su na javno nadmetanje pristigle dvije ponude, grčkog Avaxa i austrijskog Strabaga. Kako piše Večernji list, iznos obje ponude veći je od procijenjene vrijednosti radova od 42 milijuna kuna bez PDV-a.

Strabag je ponudio da će taj posao odraditi za 47,7 milijuna kuna, a Avax za 53,1 milijun kuna. Nakon ocjene ponuda, onaj tko ne bude izabran imat će pravo na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

List piše da su Strabag i Avax već vodili “ratove” putem žalbi DKOM-u na natječajima za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu. Početkom 2019. Strabag se žalio na odluku da posao gradnje dionice Duboka – Sparagovići (Zaradeže) dobije Avax te je u tome uspio. Hrvatske ceste zatim su donijele novu odluku prema kojoj je za taj posao odabrana Strabagova ponuda. Na tu odluku se žalio Avax, ali ju je DKOM odbacio. Na drugom natječaju, za gradnju stonske obilaznice, poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, odabrana je Avaxova ponuda. Strabag se žalio na to, ali neuspješno.

Produljeni rokovi

Njihove žalbe, kao i one upućene prije na natječajnu dokumentaciju, produljile su rokove za ugovaranje i početak gradnje pristupnih cesta Pelješkom mostu zbog čega će most biti završen nekoliko mjeseci prije cesta, a da bi se most mogao pustiti u promet početkom 2022., nakon što dobije uporabnu dozvolu, ključan je čvor Brijesta preko kojeg će biti spojen na ceste na Pelješcu.

Izvođač će čvor Brijesta morati sagraditi u roku od 11 mjeseci od dana uvođenja u posao. Krajem prošle godine Hrvatske ceste izabrale su Institut IGH za izradu glavnog projekta s provedbom upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole za čvor Brijesta, a njegova procijenjena vrijednost iznosi 900.000 kuna bez PDV-a. Institut IGH bio je najjeftiniji s ponudom od 556.654 kune, pieš Večernji list.