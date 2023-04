Dvije starije pacijentice na jednom krevetu koji bi trebao biti samo za jednog čovjeka. Ovaj šokantan prizor fotografiran je u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i objavljen na Facebooku.

Fotografija je navodno nastala 14. travnja, a osoba koja ju je poslala na redakciju Danas.hr kaže da fotografija već dulje vrijeme 'kola' među zdravstvenim djelatnicima. Sama osoba koja ju je proslijedila redakciji sliku je, tvrdi, primila od sisačkog odjela te je prenijela i poruku:

"Ono šte desilo taj dan pokušavaju opravdati činjenicom da je bilo previše pacijenata te da je priljev pacijenata bio prevelik. Inače, znalo se dogoditi da se kod prevelikog priljeva pacijenata oni voze u Karlovac ili Zagreb. Ali to se ne radi već neko vrijeme nego se dogodilo ovo što se vidi na fotografiji. Slika je nastala u dnevnoj smjeni dok je ravnatelj bio na poslu. On zna za sliku te ju je dobio. Opravdava se činjenicom da je toga dana bilo puno posla i da internistički liječnici nisu planirali nikoga primati na odjel, nego da su ih zadržavali u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu na neadekvatnim ležajevima i to do desetak dana. Stvar je u organizaciji".

Slika, je između ostalih, podijeljena u zatvorenoj Facebook grupi OB Sisak (Opća bolninca Sisak), kao i na Facebook grupi "Hitna uživo 194".

Tamo su napisali: "Dok saborska zastupnica Maja Grba Bujević obilazi OHBP po Hrvatskoj, te se naslikava s ravnateljima bolnica povodom proslava desetogodišnjica otvorenja, iz Siska nam dolazi slika gdje djelatnici hitnog prijema nemaju dovoljno ležećih mjesta te stavljaju dvije pacijentice na jedan strečer. Jako humano za 21 stoljeće! Hitni bolnički prijemi inače slove za rudnike zdravstvenog sustava! Podrška svim kolegama na OHBP u nadi da će vam saborska zastupnica Maja Grba-Bujević zajedno s vašim ravnateljima do iduće obljetnice osigurati KREVETE NA KAT!"

Ravnatelj izrazio žaljenje

Ravnatelj bolnice mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med. za Jutarnji list je potvrdio autentičnost fotografije i naveo kako je u to vrijeme bilo previše pacijenata te da su dvije pacijentice samo na kratko ležale na istom krevetu.

"Nastavno na nedavna događanja u OHBP u Općoj bolnici Sisak, u petak 14. travnja u periodu od 13-15 h bilo je više od 60 pacijenata, a od toga veliki broj teških pacijenata koji su se morali pregledati, obaviti dijagnostičku obradu i hospitalizirati", rekao je ravnatelj kaže Dujmenović te dodao da su u razmaku od oko sat vremena kolima Hitne dovezene tri teško bolesne osobe čije je stanje zahtijevalo reanimaciju i stavljanje na respirator u hitne boksove.

Dodao je da je zbog velikog pritiska pacijenata i sam s glavnom medicinskom sestrom došao pomoći osoblju, a da je organizirao i da se bolesnici s rubnih dijelova županije odvoze u okolne bolnice te da situacija stavljena pod kontrolu u roku od nekoliko sati.

Izrazio je žaljenje ako je ovo bila neugodna situacija za pacijente, ali da je u tom trenutku to bilo "neizbježno" kako bi se izbjegao puno ozbiljniji i neugodniji scenarij.