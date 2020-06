DVIJE AKTUALNE SLIKE HRVATSKOG TURIZMA: Dok jug zjapi prazan, na sjevernom Jadranu odmara se čak 25.000 gostiju

Trenutačno je u Hrvatskoj oko 100 tisuća stranih turista, a očekuje se da će brojke rasti. Ministar turizma Gari Capelli spominje oko 300 tisuća najavljenih dolazaka

Hrvatski turizam se zbog koronakrize našao u nikad neizvjesnijoj situaciji. Ipak, s nedavnim otvaranjem granica i početkom međunarodnih letova u Hrvatsku su stigli prvi gosti.

Međutim, situacija nije svugdje ista. Dok se sjeverni Jadran turistički polako budi, u Dalmaciji se i dalje bore za svakog gosta, a ulice i plaže su gotovo prazne. Primjerice, na pustim ulicama Splita tek je tu i tamo poneki turist.

Manje je turista pa se Split lakše razgledava

Brigitte iz Njemačke kazala je za RTL da je prošli put kad je bila u Splitu grad bio pun turista.

“Sada je lako, možeš sve vidjeti”, dodala je.

I Andreas iz Njemačke također kaže da je sada dobro vrijeme za razgledavanje Splita jer nema puno turista na ulicama.

U Splitu se trenutačno odmara oko tisuću gostiju, a Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grad Splita, kaže da je to 20 posto od prošlogodišnjeg prometa. No, to i ne čudi jer je Split ponajviše okrenut gostima iz SAD-a i Velike Britanije na koje se sada ne može računati. Stoga se ondje pokušavaju okrenuti domaćim turistima.

Tome se nada i gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji ih očekuje u većem broju. Nije pritom zaboravio spomenuti da bi u tome trebala pripomoći i Cro-kartica koju promovira Ministarstvo turizma.

‘Raznim promocijama borimo se za svakog gosta’

Duje Božiković, direktor operacija u jednom splitskom hotelu, kaže da su ondje već izgubili oko 80 posto popunjenosti.

“Raznim promocijama borimo se za svakoga gosta”, kazao je Božiković za RTL.

Trenutačno je u Hrvatskoj oko 100 tisuća stranih turista, a očekuje se da će brojke rasti. Ministar turizma Gari Capelli spominje, pak, oko 300 tisuća najavljenih dolazaka.

“Očekujemo da ćemo imati 35 posto u odnosu na prošlu godinu”, dodao je.

Kvarner dobro popunjen, hotelijeri optimistični

Mnogo bolja situacija je na sjevernom Jadranu gdje se trenutačno odmara oko 25.000 gostiju, mahom onih koji u Hrvatsku stižu osobnim vozilima iz susjednih zemalja. Talijan Marvis rekao je pred kamerom RTL-a da se ovdje dobro jede i da su “svi veseli i sretni”.

Za razliku od kolege iz Splita, Ivan Sarajlić, glasnogovornik jedne grupacije hotela u Opatiji, ističe kako je popunjenost hotela dobra te da “raste iz dana u dan”.

“S obzirom na iskazani interes i broj rezervacija koje svakodnevno dolaze, zaista smo optimistični”, kazao je Sarajlić.

