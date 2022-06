Svako ljeto ista priča. Riportal je zaprimio fotografije čitatelja koji šalju slike svojih računa iz raznih ugostiteljskih objekata diljem Hrvatske, ali ovaj današnji je, navode, nadmašio sve.

Račun za tri osobe u "Kavani Wagner" koja se nalazi u sklopu "Milenij hotela", javlja ogorčeni čitatelj, iznosi nevjerojatnih 517,00 kuna!

Čitatelj koji je poslao račun dodaje kako na stolovima nema cjenika i kaže kako bi sigurno ustao i napustio lokal da je znao kolike su cijene.

'Da je bar neka kvaliteta'

"Kavana je malo izdvojena od hotela i po ničemu se ne izdvaja od drugih kavana u Opatiji. Zato ne vidim neki poseban razlog ili posebnu ponudu na temelju koje bi ovako 'derali' ljude. Na stolovima nema cjenika, što možete vidjeti i na fotografijama koje vam šaljem", prepričava jutrošnju situaciju čitatelj Riportala.

"Ne znam je li to prekršaj, ali svakako bi se ustali i otišli iz tog lokala da smo negdje vidjeli cijene. Ista reakcija je bila i od ljudi koji su sjedili stol do nas. Da je bar neka kvaliteta. Još bi razumjeli da smo tražili i dobili nekakav specijalitet, pa to i košta – ali dva prosječna sendviča od purećih prsa za 240 kn?? Za ne vjerovati! Za te novce mogli smo u Opatiji na pristojan ručak!", ističe čitatelj čiji su podaci poznati redakciji Riportala.