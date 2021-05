DVA POTRESA PROBUDILA SU TIJEKOM NOĆI STANOVNIKE SREDIŠNJE HRVATSKE: ‘Kuća je samo zaškripala i zidovi krcnuli’

Dva potresa probudila su stanovnike središnje Hrvatske. Prvi potres jačine 2,4 stupnja po Richteru dogodio se u 2.20 sati, a epicentar mu je bio 23 kilometra od Velike Gorice na dubini od 15 kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.4 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/whedWON7Gy

— EMSC (@LastQuake) May 6, 2021