DVA MJESECA OD NOVOG ZAKONA: Najveća kazna bila je 30.500 kuna, a do sada je čak 100 vozača završilo iza rešetaka

Dva mjeseca dosljedne primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama rezultiralo je s 1347 sankcioniranih počinitelja od čega je 40 posto uhićeno

Kao što je i najavljeno, policija je s prvim danom stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama krenula s njihovom primjenom kako bi ispunila svrhu i krajnji cilj njihove izmjene, a to je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanje prometne kulture te, što je najvažnije, smanjenje smrtnog stradavanja u prometu.

U prva dva mjeseca primjene novog Zakona (1. kolovoza do 30. rujna) sankcionirano je 1347 počinitelja koji su počinili 1434 najteža prekršaja za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, izvijestio je MUP.

Najčešće evidentirani najteži prekršaji

– 528 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg,

– 465 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava za upravljanje vozilom,

– 216 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom,

– 118 prekršaja odbijanja podvrgavanja ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina.

Od 1347 sankcioniranih počinitelja, njih gotovo 40 posto, odnosno 537 počinitelja, je uhićeno. Nadležnim sudovima je za 1078 utvrđenih prekršaja predložena novčana kazna, dok je za njih 356, dakle u više u 30 posto slučajeva, predložena kazna zatvora. Za 100 počinitelja su potvrđene kazne zatvora, a za njih 111 nisu, dok se ostali postupci još vode.

Maksimalne kazne

Maksimalne potvrđene kazne zatvora od 30 do 60 dana nadležni su sudovi određivali u slučajevima gdje su počinitelji: upravljali vozilima pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg; upravljali vozilom prije stjecanja prava; upravljali vozilom za vrijeme dok im je izrečena mjera zabrane upravljanja.

Trenutno je maksimalna potvrđena novčana kazna u iznosu od 30.500 kuna.

Smanjen broj smrtno stradalih

Učinak najave i provođenja ovih pooštrenih sankcija može se očitati tamo gdje je najvažnije, u broju smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama.

U prvih devet mjeseci 2019. godine smrtno je stradalo 35 osoba manje nego u istom razdoblju prošle godine (2019. smrtno je stradalo 209, a 2018. 244 osobe). Ako gledamo samo dva promatrana mjeseca (kolovoz i rujan), ove je godine smrtno stradalo 10 osoba manje nego u navedena dva mjeseca prošle godine (2018. godine u kolovozu i rujnu smrtno je stradalo 67 osoba dok je u istom razdoblju 2019. godine smrtno stradalo 57 osoba).

Neki i dalje čine teške prometne prekršaje

Ipak, uvodno navedene brojke pokazuju da dio vozača u prometu i dalje čini teške prometne prekršaje, čime ne ugrožavaju samo sebe, već i druge sudionike u prometu. Iz tog razloga, ali i radi preveniranja teških prometnih nesreća i njihovih posljedica, kao i povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija će kontinuirano tijekom narednog razdoblja, a posebice u dane vikenda, poduzimati pojačane aktivnosti.

Kao i dosad, one će biti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“, ali i prekršaja vozača mopeda i motocikala:

– vožnje pod utjecajem alkohola,

– nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila,

– nekorištenja sigurnosnog pojasa (vozača, ali i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima, kao i nepropisnog prijevoza djece),

– nepropisne uporabe mobitela,

– nekorištenja zaštitne kacige na mopedima i motociklima, kao i drugih prekršaja koje radi ova skupina sudionika u prometu: vožnje bez položenog vozačkog ispita ili potrebne kategorije, upravljanje neregistriranim ili vozilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole, tehnički neispravnim vozilom i dr.,

– drugih teških prekršaja čijim činjenjem se događaju najteže prometne nesreće.