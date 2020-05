DVA MJESECA NAKON POTRESA PRVE SU OBITELJI DOBILE ZAMJENSKI SMJEŠTAJ: ‘Osjećamo se traumatično, do jučer smo nešto imali…’

Nakon što su Grad Zagreb i Ministarstvo državne imovine dodijelili ukupno 16 rješenja za najam stanova građanima čiji su domovi stradali u potresu, brojne obitelji su traumatizirane gubitkom doma, dugotrajnim procesom dodjele zamjenskog smještaja te obnove

Grad Zagreb je u petak dodijelio prva rješenja za dodjelu gradskih stanova u naseljima Jelkovec i Podbrežje onim obiteljima čiji su domovi u potresu u potpunosti stradali. Nekima je država već uručila ugovore o financiranju najma, no ostali će se morati strpjeti. Naime, oni koji tvrde da su im domovi u potpunosti neupotrebljivi, a nakon provjere statičara su dobili žutu naljepnicu, morat će još neko vrijeme živjeti u studentskom domu Cvjetno naselje.

“Revizija naljepnica, mislim da će sve zakon utvrditi, ja hitno čekam taj Zakon koji treba donijeti država da možemo i po tome postupiti, poručio je za RTL predsjednik Povjerenstva za davanje gradskih stanova u najam, Miodrag Demo.

Dosad je podneseno ukupno 140 zahtjeva za dodjelu subvencija, a neki od njih bi već sljedećeg tjedna trebali dobiti nova rješenja. No, na trajni povratak u vlastite domove morat će neko vrijeme pričekati. Ministar državne imovine Mario Banožić potvrdio je da će država jamčiti redovno plaćanje najma, a obitelji koje su ostale bez doma dobile su i popis zainteresiranih stanodavaca. Odbacio je tvrdnju da je dodjela ukupno 16 rješenja za stanove dio predizborne kampanje.

“Za ove koji su ostali crveni, a riječ je o oko 1100 ljudi, imamo ovaj model smještanja da ne budu više u Cvjetnom naselju, u nekakvim neadekvatnim uvjetima, smještenim kod prijatelja. Tako da nema govora o predizbornoj kampanji, nego o rješavanju ljudskih problema”, poručio je Banožić.

MINISTAR DRŽAVNE IMOVINE NAJAVIO: ‘Tražit ćemo reviziju narančastih oznaka za one koji ne mogu useliti u svoje domove’

Iznajmljivači nezainteresirani

No, čini se kako i državni model sufinanciranja najma ima određene probleme, pogotovo kada iznajmljivači stanova nisu zainteresirani za najam koji na njihove račune sjeda iz državnog proračuna.

“Uglavnom, čim kažete da to ide preko računa i da to država financira, nije to baš neko oduševljenje. Barem ovo što smo mi vidjeli”, rekla je Vesna Futivić koja je zbog teških oštećenja na kući na Kozjaku privremeno preselila na Cvjetno.

Milica Sontag iz Goranca dobila je na korištenje stan u Podbrežju. Njena je kuća teško oštećena u potresu, pa su joj u opremanju novog doma pomogli i prijatelji. “Nešto namještaja je fukcionalno i to ćemo donijeti i već me par poznanika i poznanica kontaktiralo i ponudilo pomoći, jedino se nitko oko špareta ne nudi što meni paše tako da ću si kupiti novi. Već sada gledam gdje ću staviti svoju vitrinu s porculanom. Prvo i osnovno doći ću doma, pokupiti klince i doći ćemo vidjeti ovo”, s oduševljenjem govori Sontag.

Nema mjera za traume

No, posljedice potresa i neizvjesnost oko selidbe u privremeni smještaj i obnove domova ostavili su na ljudima traga. Teško će potpore države i Grada Zagreba izbrisati psihičke posljedice koje je uzrokovao gubitak doma.

“Kad mi je najteže, iz Cvjetnog odem tu iza kuće, gdje sjedimo ljeti, dođem tu, isplačem se, zapalim si cigaretu i vratim se u Cvjetno. Ima dana kad ne možete izdržati, moram doći tu, dovoljno mi je da dođem u dvorište”, rekla je Futivić.

“U sobi su najveća oštećenja u kući, a kuća je puknula na tri mjesta što se i vidi izvana. Na najam stana smo jako dugo čekali. To nije trajno rješenje. Pitali smo ministra za zamjensku nekretninu, a on je rekao da će to imati u vidu. Osjećamo se traumatično, jako teško, do jučer smo nešto imali, a danas nemamo ništa”, poručila je obitelj Skender koja je također dobila mogućnost najma, više od dva mjeseca nakon što su ostali bez doma.

IZGUBILI STE KROV NAD GLAVOM U POTRESU? Zamjenski stan čekat ćete barem tri godine, Zagreb od svojih 4886 stanova daje tek mali dio