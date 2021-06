Kolumnistica našeg portala, politička analitičarka Đurđica Klancir u Newsroomu N1 Televizije komentirala je aktualne dnevnopolitičke teme.

Na početku se osvrnula na polemiku oko mjesta održavanja obljetnice VRO Oluja, rekavši da u Hrvatskoj postoje puno važnije teme oko kojih bismo rado čuli predsjednika Republike. "Potpuno je jasno da razgovor o mjestu obilježavanja godišnjice Oluje ne može biti konstruktivno proveden", rekla je.

Napad dječaka u Vukovaru

Komentirala je i napad na dječaka u Vukovaru, ističući kako odnos prema nacionalnim manjinama i govor mržnje nije pitanje samo Vukovara, već se radi o pitanju na nacionalnoj razini.

"Hrvatska se neprestano vraća u ekscesne situacije koje ostaju neriješene. Poruke s državnog vrha se relativiziraju, ovisi kako kome odgovara. Milorad Pupovac je osudio čin bez relativiziranja i to je važno”, rekla je.

Promjena vlasti u Zagrebu

Danas je vlast u Zagrebu preuzeo novi gradonačelnik, Tomislav Tomašević, a Klancir je rekla da je "stanje u Zagrebu toliko teško da će se pozitivno vidjeti i u najmanjim potezima". "Ekipa iz Možemo! svjesna je velikih očekivanja", rekla je i dodala kako misli da će do jeseni biti vidljivi prvi koraci.

Jedan od značajnih problema, istaknula je Klancir, jest kadrovska struktura koja je "nafilana nekompetentnim ljudima, a radna mjesta su izmišljena". Dodala je da će "trebati bolnih rezova".

Suradnja SDP-a i Možemo!

Komentirala je i potencijalnu suradnju SDP-a i platforme Možemo!. "Niti je Možemo! Bandićeva stranka, niti je HDZ. Ako se postave jasni standardi, to će za SDP značiti samo jačanje. Mislim da će SDP biti manje vidljiv i manje relevantan ako neće preuzeti mjesto predsjednika Skupštine. Možemo nije partner koji bi pojeo SDP koji ima toliko organizacija na terenu i može doživjeti revitalizaciju, ako presloži karte i privuče novo članstvo”, rekla je.

Također, smatra da SDP treba pomladiti. "Nedostaje im svježe krvi i jakih osoba koje bi mogle parirati premijeru Plenkoviću. Mirela Ahmetović je profil osobe kakve nedostaju SDP-u… Peđa Grbin je lider koji je pokazao da mu je stalo do SDP. Možda je ovo vrijeme do izbora, vrijeme u kojem se SDP može trgnuti", rekla je.

“Plenković ima razloga za zabrinutost”

Na kraju se osvrnula i na premijera Plenkovića, rekavši da premijer ima razloga za zabrinutost jer je HDZ na izborima izgubio Zagreb i Split.

"Dobitak Osijeka značajan je za HDZ, ali za Andreja Plenkovića ne znači mnogo. Nije tajna da je Ivan Radić mladi političar koji je iz krila Ivana Anušića. Veliki problem je da su kandidati koje je on gurao i isticao kao nove lavove HDZ-a, doživjeli potpuni fijasko. Plenković se teško nosi s time da su kandidati koje je osobno najviše pridržavali doživjeli fijasko. On to doživljava kao osobni poraz. Teško podnosi činjenicu da svi proglašavaju Tomaševića kao najvećeg pobjednika ovih lokalnih izbora", komentirala je.

Dodala je da je Tomašević nastupio vrlo oprezno, najavljujući razgovore, a hladno je i konstatirao da mu premijer nije čestitao. "Dolazi na scenu realan političar koji je svjestan da mora komunicirati s premijerom. Zagreb je za Hrvatsku od presudne važnosti. Ako Tomašević i Možemo! dirnu u svu onu mrežu koju su pleli Bandić i HDZ, tu će biti vrlo zanimljivo kako će funkcionirati njihova daljnja komunikacija. Tomašević treba manje Vladu nego što Vlada treba njega”, zaključila je.