ZLATA ĐURĐEVIĆ NAKON ODBORA: ‘Sabor će napraviti što mora po Ustavu i zakonu’; Komentirala i ‘neprihvatljive tvrdnje’ koje se čuju

Nakon sjednice Odbora za pravosuđe koji je zaključio da treba dati svima priliku i pozvati sve kandidate na sjednicu, izjavu je dala Zlata Đurđević, jedna od kandidatkinja koja je bila na sjednici.

Istaknula je kako je dobra odluka Odbora jer se svi kandidati moraju ispirati, te kako je odgovorna prema Odboru, dobila je poziv te se odazvala nadležnom tijelu.

Na pitanje što očekuje u Saboru odgovara da ne želi komentirati ima li političke šanse.

“Očekujem da će Sabor odlučiti prema onome što je propisano Ustavom i zakonom. Ne želim komentirati imam li političke šanse. Bio je ponuđen prijedlog od predsjednika Republike, javila sam se na poziv, nikakav zakon nisam prekršila. Na prvi poziv se nisam javila kao ni brojni drugi kvalificirani kandidati. I predsjednik Vlade ima uvjete za predsjednika Vrhovnog suda pa se nije javio“, rekla je, prenosi N1.

Nijedan kandidat ne određuje tijelima kako će se primjenjivati propisi

„Nisam vjerovala da bi me predsjednik države predložio, a i bila sam u postupku za sutkinju Europskog suda za ljudska prava. Ne javljam se na više stolica istovremeno, to nije moj običaj. Kad mi je predsjednik Republike ponudio mjesto, a ja sam to prihvatila, a to je bilo nakon što je on rekao da neće prihvatiti nijednog kandidata koji se tad javio na poziv. To znači da je tad prvi poziv završio jer je on ovlašteni predlagatelj. Javila sam se na drugi poziv.

Tvrdnje da bih trebala davati savjete predsjedniku države u odnosu na daljnju proceduru neprihvatljive su. Nijedan kandidat ne određuje tijelima kako će se primjenjivati propisi. Zakon o sudovima propisuje da se javni poziv raspisuje šest mjeseci prije isteka mandata predsjednika Vrhovnog suda. Nije postojala mogućnost ponavljanja natječaja, nju je otvorio Ustavni sud sa svojom odlukom”, zaključila je.