DUNJA MAZZOCCO DRVAR NEMA DOBRE VIJESTI: ‘Iduća 24 sata bit će najgore. Očekuje se novo dizanje mora. Ne poigravajte se!’

Nakon sunčanog listopada, u studenom lijeva bez prestanka. Jugo je u utorak pokazalo svu svoju snagu. Na mahove je udaralo jačinom i većom od 140 kilometara na sat, srušene su fasade, iščupana drveća… Crveni meteoalarm bio je na snazi za veći dio Jadrana. Meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar napominje kako nas i sutra očekuje olujno nevrijeme i to u području gdje je i danas najizraženije – na dijelu srednjeg i na južnom Jadranu.

“I opet, prije svega, zbog juga koje će puhati brzinom do oko 120 kilometara na sat, a moguć je i pokoji malo jači udar. I kiša će biti obilna, očekuje se i do 60 litara po četvornom metru, no na jugu je mjestimice može pasti i stotinjak milimetara. Uz to, očekuje se još najmanje jedno izraženije dizanje mora, večeras na sjevernom dijelu Jadrana, a sutra rano ujutro u Dalmaciji pri čemu će se razina mora podići za oko pola metra, a valovi i do 2,5 metra”, navodi Mazzocco Drvar i dodaje kako je sve to posljedica približavanja duboke ciklone koja iz Tirenskog mora ulazi u Jadran, sutra sredinom dana nalazit će se u srednjem Jadranu.

Dalmacija i sutra na udaru

“Najdalje od same ciklone, u Slavoniji, sutra će biti većinom suho, djelomice sunčano, ali već od jutra razmjerno vjetrovito. U središnjoj Hrvatskoj dan će početi maglom i niskim oblacima, a prema sredini dana ponovno će početi i jačati kiša. U gorju i na moru prijepodne će još biti na snazi narančasti odnosno crveni Meteoalarm, obilna kiša, olujno jugo, more 4 do 5, ponegdje u jačanju do 6”, navodi Mazzocco Drvar.

U središnjoj Hrvatskoj u rano popodne posvuda kiša koja će zatim polako prestati, a s jugozapada se očekuje i razvedravanje. Puhat će slab jugoistočni vjetar i bit će podjednako svježe kao danas iako će temperatura biti zamjetno viša. U zapadnoj Slavoniji padat će povremena kiša, a na istoku će se zadržati većinom suho. Razmjerno vjetrovito uz umjeren jugoistočnjak, temperatura osjetno viša nego danas i do oko 20.

“U Dalmaciji u rano popodne još pljuskova, nerijetko i jakih uz grmljavinu te i dalje vrlo jako jugo. Kako dan bude odmicao kiša će slabjeti, vjetar okretati na lebićadu, a zatim uz daljnje okretanje i slabjeti. Na sjevernom Jadranu sredinom dana još jedan val obilne kiše, a zatim se na moru očekuje prestanak kiše i kidanje naoblake te slabljenje vjetra. U gorju će kiša nastaviti padati, ali ipak sve slabije”, navodi meteorologinja RTL-a.

Nastavlja se kišno i svježe

Dodaje kako se i sljedećih dana gorju nastavlja kišno i svježe vrijeme. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj ipak dosta suhih razdoblja, a nova se kiša očekuje u subotu te najvjerojatnije u ponedjeljak prijepodne nakon čega slijedi i trajnije smirivanje.

Na obali vrijeme bez bitnije promjene, dominirat će jako jugo, kiša će biti česta i obilna, a temperature se neće zamjetnije mijenjati.

“Ipak, najneugodnija će, prema svemu sudeći, biti sljedeća 24 sata. Jugo će tuči sličnom snagom, očekuje se i još najmanje jedno dizanje mora, valovi umjereno jakog juga prelijevat će se preko obala. Ako ne morate, ne idite na put i nikako ne se ne poigravajte s grubim morem kao što su to danas neki pokušali”, zaključuje Dunja Mazzocco Drvar.