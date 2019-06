POZNATA METEOROLOGINJA NAJAVILA TOPLINSKI UDAR: Doživljaj ljeta zbog jedne stvari neće biti potpun

Tko planira boravak na otvorenome treba se čuvati jakog sunca jer UV indeks penje se sutra na 8

Ljetne temperature prije nekoliko dana zavladale su Hrvatskom, a vremensku prognozu za vikend pripremila je RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar.

Najavljuju se i prvi ljetni toplinski valovi, nizovi od 5 i više dana kada temperatura za 5 i više stupnjeva odstupa od prosjeka, a meteorologinja najavljuje da u jedan takav ulazimo i ovih dana.

Vrući vikend na kopnu

Temperatura na kopnu već je ponegdje dosegnula 30 °C, a od sutra će te brojke biti razmjerno česte. Najviša dnevna temperatura, dakle, i u subotu i u nedjelju oko 30, čak i malo više, a nekoliko stupnjeva svježije bit će samo u gorju, gdje će se mjeriti između 27 i 29 stupnjeva. I jutra će biti sve toplija, u sjevernim kopnenim područjima oko 20 °C, dok će se stanovnici Gorskog kotara, Like i unutrašnjosti Dalmacije buditi uz ugodnih 14 do 17 stupnjeva. Vrućina, međutim, neće biti neugodna, količina vlage u zraku se smanjuje i dani će biti znatno ugodniji nego što je bio početak ovog neprimjereno toplog tjedna. Prevladavat će sunčano i suho, vjerojatnost za kišu je zanemarivo mala, manja od 5 posto.

Tko planira boravak na otvorenome treba se čuvati jakog sunca jer UV indeks penje se sutra na 8, a prekosutra na 9. To su brojke koje upućuju na visoku opasnost od štetnoga sunčevog zračenja, a ove će godine biti osobito neugodno.

Vikend na moru isto vruć, a u nedjelju ‘nastupa’ maestral

I na moru za vikend sunčano, čak pretežno vedro i sva upozorenja o suncu vrijede i ovdje. Dapače, tu se sunce odbija i od kamena i od morske površine, ne dolazi samo odozgo, prognozira Mazzocco Drvar.

Zrak se grije, sutra će temperature već biti za 2 do 3 stupnja više nego danas, a nedjelja će biti još nekoliko stupnjeva toplija. Sredinom dana u najvećim dalmatinskim gradovima bit će već i vrlo vruće. Jutarnje temperature od 18 do 23, a najviše dnevne od 27 do 32 stupnja. Olakšanje u nedjelju donosi slab do umjeren maestral koji će se najbolje osjetiti uz obale srednje Dalmacije i na dalmatinskim otocima.

Za vikend će se i more grijati

Jadranski bazen još je osjetno hladniji od prosjeka, temperatura površine mora je i do 2 stupnja hladnija od prosjeka, a sustigla je prosjek samo u Kvarnerskom zaljevu i u dijelu Podvelebitskog zaljeva te uz južne obale Hvara i Pelješca. Za vikend će se i more grijati, sutra će već temperatura posvuda biti 20 °C i viša, a oko Dubrovnika i Krka dosegnut će i 23 stupnja. Još nekoliko vrućih dana i, tamo negdje potkraj tjedna, more će već mnogima biti ugodno za kupanje.