Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Dunja Mazzocco Drvar gostovala je danas u emisiji Nedjeljom u 2 gdje je kazala da je globalno zatopljenje činjenica i klimatske promjene zaista prijete Hrvatskoj.

"Projekcije koje su se radile i koje su pokazivale što će se zbivati u budućnosti bile su puno dalekosežnije od ovih koje svakodnevno koriste meteorolozi. Sasvim je prirodno da čovjek to ne percipira kao neposrednu opasnost, ali ta opasnost je s vremenom postajala sve neposrednija. Kad smo vidjeli kamo idu te brojke, da se radi već o zatopljenju na globalnoj razini od nekakvih 1,1 Celzijev stupanj, na našem mediteranskom području čak 1,5, došlo je do svijesti da više ne možemo zanemarivati situaciju", objasnila je.

Reperkusije na ljudsko zdravlje

Druga su stvar posljedice tih meteoroloških parametara koje se događaju na cijeli živi svijet.

"Ne govorimo samo da ćemo imati sve više toplinskih valova, sve više uragana, sušna razdoblja i razdoblja s previše oborina, nego već govorimo i o reperkusijama na ljudsko zdravlje", kaže, navodeći kao primjer povećan broj bolesti koje su direktna posljedica klimatskih promjena.

Imamo cvjetanje nekih biljaka puno dulje nego što je bilo prije, pa ako je ambrozija nekad cvjetala 2 tjedna do mjesec dana, sada se to produljuje na 2 do tri mjeseca pa će alergičari praktički četvrtinu godine patiti od peludne alergije.

"Komarci su također dobar primjer, nekada je bilo perioda u godini kada komarce uopće nismo imali, sada ih možete vidjeti za Božić, na Uskrs itd. I nisu to samo domaći komarci, nego komarci koji dolaze iz područja odakle donose vrlo ozbiljne bolesti“, kaže.

Mazzocco Drvar je objasnila da se sada situacija vrlo brzo mijenja, da su se stvari otele kontroli i drugačije su nego što su bile u povijesti.

"Kroz povijest koncentracije CO2 su se zadržavale između 180 i 280 dijelova u milijunu i na grafovima se lijepo vidi kako je pomak u odnosu na te oscilacije na CO2 i u oscilacijama temperature, dakle nedugo nakon što bi se promijenile koncentracije CO2, mijenjale su se i temperature. Sada imamo toliko brz i toliko ekstreman porast kakav nikada do sada u povijesti nismo imali! Sada smo na 414. Dakle 280 se smatra nekakvom srednjom razinom u kojoj bismo zadržale ove temperature, odnosno klimatske uvjete u kojima možemo lijepo živjeti, a sada smo otišli toliko daleko od toga da je snažna i brza klimatska akcija definitivno nužna“, poručila je.

Nuklearna energija najmanje je zlo

Osvrnula se i na protekli summit u Glasgowu.

"Smatram da smo ostvarili sve po što smo onamo išli, što je veliki uspjeh, moram reći da se nisam nadala da će sva otvorena pitanja biti zaključena“, rekla je.

Za nuklearnu energiju tvrdi da je najmanje zlo, najmanji zagađivač u odnosu na sve ostale koje trenutačno imamo kao bazične izvore energije.

"Ne možemo se osloniti samo na nestalne izvore i dok ne stvorimo uvjete za sigurnu opskrbu našim građanima energijom, ne možemo isključiti jedan od dva bazična izvora“, dodala je.

Komentirala je i sve češća onečišćenja u Zagrebu.

"Automobili i loženje krutih goriva su veliki problem. Jedna od stvari koja dolazi s održivim načinom života je to da ono što činimo za prirodu zapravo činimo za sebe, činimo okoliš zdraviji i boljim kao mjesto za život. Tranzicija na fosilna goriva će zasigurno pomoći i za to", rekla je.