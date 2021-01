DUMBOVIĆ PRELOMIO – VRAĆA 30 MILIJUNA KN DRŽAVI: ‘Na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić’

Gradonačelnik Petrinje i gradonačelnica Siska nezadovoljni su organizacijom koja se odvija u potresom pogođenim mjestima;na raspolaganju nema dovoljno kontejnera

Prespavao sam i prelomio. Neću uzeti 30 milijuna kuna koje je župan Ivo Žinić, od ukupno 100 milijuna za područja pogođena potresom, dodijelio Petrinji. Ako Vlada želi pomoći Petrinjcima, neka nam izravno pošalje pomoć, i to na temelju stručne procjene – ogorčeno je rekao gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović za Jutarnji list. Smatra da kriterij pri raspodjeli novca nije bila razina štete od potresa i broj ljudi koje treba zbrinuti, nego politička pripadnost.

‘Bez struje, vode, stalno se trese i padaju cigle’

“U gradu nema niti jedne institucije koja je čitava. Ostali smo bez struje, vode, trese se, cigle padaju. Najviše se bojim da još netko od ljudi ne strada. Dvadeset je godina trebalo da obnovimo grad, a sada moramo srušiti dvije škole, katastar, sud, bivšu poštu, cijeli centar…”, govorio je Dumbović.

“Na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić. Pomoć se dijeli kome treba i ne treba. Petrinja ima 24.000 stanovnika, a Glina nema više od 2000, a s okolnim selima 9000. Ako od 100 milijuna kuna Petrinji daš 30 milijuna, a Glini 25 milijuna, onda mi netko treba objasniti po kojem se to ključu dijeli ako nije po političkom. Ljudi me zovu. Obitelj Grubić ima četvero djece, blizance i djecu staru tri i četiri godine. Traže me kontejner jer nemaju gdje spavati, a nemam ga. Borim se da negdje smjestim novorođenu bebu”, nastavio je Dumbović kojega je posebno pogodilo, kaže, što ga župan Žinić optužuje da je u kampanji.

Nezadovoljna je i gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Kaže da je u četvrtak na sastanku s ministrima Darkom Horvatom i Zdravkom Marićem pitala zašto je sve koncentrirano na Županiju koja ne funkcionira najbolje jer do Siska dolazi malo informacija i pomoći.

BAŠ SVI SU UZ HRVATE U BANIJI, ALI OVI LJUDI IMAJU POSEBAN PLAN: ‘Ako svi gradovi i općine pristanu, možemo sve obnoviti već ove zime’

Bez koordinacije

“Nema koordinacija svih oštećenih gradova i općina kako bi se vidjelo čime se raspolaže, što se radi i što treba ispraviti. Sve se politizira i ne prihvaća se nikakva dobronamjerna primjedba”, rekla je Ikić Baniček i dodala da u Sisak pomoć dolazi od humanitarnih akcija građana pa su tako došle i kamp-kućice iz Istre.

Kao ni gradonačelnik Dumbović, Ikić Baniček na raspolaganju nema dovoljno kontejnera u koje bi mogla smjestiti potrebite građane. “Poluprivatnim kanalima rješavam statičare jer se nisu organizirali. Ministar Horvat kaže mi da ih je 68 na terenu. Pitala sam ga gdje su jer u Sisak nije došao niti jedan”. Tek sam jučer dobila jednog statičara da procijeni škole i vrtiće. U Sisak je došlo nula kontejnera.

Prvo prijava štete

Nastavlja kako vjeruje da u robnim zalihama ima kontejnera, grijalica i agregata, ali ističe kako je tragično da trebaju dva dana nazivanja da bi to došlo do njezina grada, i to opet zahvaljujući poluprivatnim kanalima. Na pitanje kakvi su planovi za sanaciju oštećenih objekata, odgovara da se ne može napraviti ništa dok građani najprije ne prijave štetu kroz aplikaciju ili na telefon. Tek tada, navodi, dolaze statičari pogledati objekte. Ali, zasad im neće dolaziti jer je najprije na redu državna imovina.

“Dok vam ne dođu do kuće i ne stave naljepnicu, ništa ne možemo raditi. Jučer su javili iz Ministarstva da za crvene naljepnice ide projektna dokumentacija za rekonstrukciju, da podaci o takvim objektima kroz aplikaciju idu u Bruxelles od kojega se čeka odobrenje sredstava za obnovu, a potom će ići objedinjena javna nabava”, kaže Ikić Baniček. Do četvrtka je stiglo 2000 prijava šteta za Sisak.

Također, gradonačelnica ističe da ljudi ne znaju da im statičar neće doći ako ne prijave štetu.

PRIKUPLJENO 36 MILIJUNA KUNA DONACIJA: Predsjednik HCK-a Markt: ‘Radimo, ogroman posao je u pitanju’

Dugo će trajati

“Ljudi spavaju u dvoranama na strunjačama i vojnim krevetima i optimistični su kada gledaju kako ih obilazi državni vrh. Nisu svjesni koliko će to dugo trajati”, zaključuje Ikić Baniček i dodaje kako razmišlja da na gradskim parcelama počne graditi montažne kuće.

‘U Sisak već dva dana ne dolaze kontejneri’

Za raspodjelu kontejnera, agregata, grijalica, kreveta… zadužen je Županijski stožer civilne zaštite. “Tamo šaljem ime, prezime, broj članova obitelji i adresu gdje bi se kontejner postavio. Kako mi tko prijavi, šaljem, ali dva dana ništa nije stiglo. Ministar Horvat je rekao da više nema kontejnera i da će ih dati izrađivati. A Žinić kaže da ih je došlo 80!, kaže gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček i navodi da je isti slučaj s krevetima.

“Dali su četiri broja na koja ljudi mogu zvati, ali se nitko ne javlja. Kada upozorim na to, optužuju me za politizaciju”, dodaje.

‘OVO JE BIO NAJJAČI POTRES U RH OTKAKO POSTOJE SEIZMOGRAFI’: Stručnjaci komentirali teoriju zavjere koja trenutno kruži