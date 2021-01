‘Rekao sam da sam prepavao noć i da sam donio odluku da je to za mene bila ponuda koja nije bila prihvatljiva za moj stožer, za mene kao čovjeka, jer kad pitate mene kako reagiram emotivno, mi smo ljudi, mi smo izgubili svoj grad’

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović najavio je da će državi vratiti 30 milijuna kuna pomoći jer se ne gleda u ljude i štetu već u političku pripadnost, nakon čega je župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić izjavio da je to neozbiljno i nekorektno. Dumbović je danas dodatno obrazložio izjavu, rekavši da nije vratio novac, nego da je rekao da ga ne treba, javlja N1.

“Ja ga nisam vratio, rekao sam samo da ga ne trebam, rekao sam da sam prespavao noć i da sam donio odluku da je to za mene bila ponuda koja nije bila prihvatljiva za moj stožer, za mene kao čovjeka, jer kad pitate mene kako reagiram emotivno, mi smo ljudi, mi smo izgubili svoj grad i mi smo kamen. Kamen je tvrd i može se samo razbiti,a normalno da emotivno moramo reagirati”, rekao je Dumbović.

Kaže da je osobno razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem te mu dao do znanja da moraju imati još snažniju komunikaciju u preraspodjeli sredstava kako bi izbjegli politiku ili bilo kakve sukobe sada kada nisu potrebni. “Ne bi trebalo privatizirati ovu nesreću i govoriti mi da je moja izjava kampanja. Moja kampanja je umrla s mojim gradom, Petrinja je doživjela ogromnu tragediju”, dodao je Dumbović.

“Premijer je dao svoju riječ i rekao – nemojte uopće misliti i sanjati da nećemo dati više, i to je meni trebalo. A rekao sam to, jer poruka koju dajem mora biti jasna, a to je da politički ključ, osim struke, ne smije određivati sredstva. Mi kao stožer smatrali smo da u tom trenutku nije bilo prihvatljivo da Glina dobije 25, a mi 30 milijuna. To nije bilo u tom trenutku prihvatljivo, ali rekli su da ćemo dobiti više.

Nama treba pomoć svih, i države i Europe, i Merkelice. Ako nam oni ne pomognu, onda nam takva Europa ne treba. Ne treba nam ni da se o tome raspravlja godinu i pol. Nama pomoć treba odmah. Sabor, što se mene tiče, za tri dana treba zasjedati”, rekao je Dumbović.

