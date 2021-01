DUMBOVIĆ OTKRIO DA JE POTRES NAPRAVIO JOŠ ŠTETE PA SE POŽALIO: ‘Država nas nikad nije vidjela u pravom obliku gdje se stvarala domovina’

Dumbović je pozvao državu da ovu županiju više ne gleda kao područje od posebne državne skrbi, ‘jer je to u precentraliziranoj državi bio živi primjer da ovdje nema pomoći’

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović izjavio je u utorak da je jutrošnji potres od 3.8 po Richteru izazvao nove štete, posebno na glinskom području, ali nije bilo ozlijeđenih osoba.

“Potres je pokazao svoju moć i sve što je preostalo u gradu, što ima za pasti osjetilo se i čulo. Čuli su se crijepovi i ostaci crijepova i građa koji su padali po ulicama s kuća”, rekao je Dumbović u emisiji “Hrvatski radio za Banovinu”.

Istaknuo je da su teško stradale Glinska Poljana i okolna sela, gdje je oštećeno “izuzetno puno kuća”. “Toliko kuća je devastirano da je to prestrašno”, poručio je Dumbović.

Izvijestio je da su velike štete prijavila 52 mjesna odbora na tom području pa se, naglasio je, na tom području trebaju odrediti prioriteti u devastiranoj gospodarskoj, socijalnoj i društvenoj infrastrukturi.

“Nama treba mir i strpljivost i država treba dati sve od sebe da čovjek ostane na ovom prostoru”, naglasio je.

Država županiju više ne treba gledati kao područje od posebne skrbi

Dumbović je pozvao državu da ovu županiju više ne gleda kao područje od posebne državne skrbi, “jer je to u precentraliziranoj državi bio živi primjer da ovdje nema pomoći.

“Država nas nikada nije vidjela u pravom obliku gdje se stvarala domovina”, ustvrdio je.

Ravnateljica Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Kristina Čelić naglasila je da HEP-ovi djelatnici rade koliko mogu kako bi sanirali električnu mrežu na potresom pogođenom području, pa tako nije bilo eksplozija plina i strujnih udara.

Čelić je navela kako su na tom području oštećeni brojni energetski objekti i distribucijske stanice, a cijena njihove sanacije bit će visoka.

Napomenula je kako su Vlada i Skupština HEP-a odlučili da se u naredna tri mjeseca građani na potresom pogođenim područjima oslobode plaćanja struje.

Upitana odnosi li se to na one s crvenim naljepnicama na građevinama ili i one sa žutim, odgovorila je da će o tome odlučiti lokalna samouprava.

“Vlada kasni s porukom da se struja neće platiti. Taj selektivni pristup napraviti prema nekima… ta procedura će napraviti više političke štete nego što će biti efekta”, naglasio je Dumbović.