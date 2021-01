DUMBOVIĆ OBJAVIO: Gradi se kontejnersko naselje; ‘Dat ćemo sve od sebe da se napravi što prije’

Gradonačelnik Petrinje Dumbović govorio je o potrebama ljudi za smještajem na tom području – ‘Sigurno preko tisuću ljudi je potreban smještaj. Svaka brojka je velika brojka pa bio i jedan čovjek, nije se lako odvojiti od doma i imati taj alternativni smještaj’

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović za RTL Direkt rekao je koliko ljudi još traži smještaj na tom području te se osvrnuo na kontejnersko naselje i vremenski rok u kojem bi trebao biti izgrađeno.

”Moja procjena i ono s čime možemo raspolagati to je sigurno preko tisuću ljudi. Svaka brojka je velika brojka pa bio i jedan čovjek, nije se lako odvojiti od doma i imati taj alternativni smještaj. Mi nastavljamo u kontinuitetu i našoj koordinaciji sa Stožerom da pokušamo vidjeti što možemo napraviti za te ljude i odlučio sam nekako da predložimo upravo sajmište glavnom stožeru i gospodinu Medvedu da to bude na sajmištu gdje ćemo imati 100 kontejnera za 100 obitelji. To je naručeno, to se čeka, intenzivno radimo, međutim tu ne bi htjeli imati samo kontejnersko naselje. Tu se radi o najmanje još 50 kontejnera za obrtnike jer tu bi imali jedan mali sadržaj, splet mješovite kontejnerske priče u kojoj bi smjestili ljude.

Ono što bi trebalo biti gotovo, naravno sve zavisi od vremena, u jednom trenutku sam rekao i pomislio, stavit ćemo to za 14 dana ili za desetak dana. Ipak na kraju, moramo napraviti komunalnu infrastrukturu, rasvjetu, asfaltirati. Ja sam za rješenje da ipak na kraju imamo one osnovne uvjete da ljudi ne gaze po blatu i po pijesku”, rekao je.

‘Moramo to napraviti za mjesec dana’

O vremenskom roku, Dumbović kaže: ”Gledajte, mi to moramo napraviti za mjesec dana, između 20 do mjesec dana. Moramo sve dati od sebe, raditi u dvije smjene i danas sam informirao tim koji je preuzeo odgovornost u koordinaciji s vojskom da imamo na kraju jednostavan cilj u kojem ćemo poduzet da napravimo to naselje”.

Što se tiče dostave i pripreme hrane, Dumbović je rekao da je uglavnom sve pokriveno. ”Ja mislim da je pokriveno, moram reći da nitko od prvog dana nije bio bez toplog obroka”.

‘Mala Gorica, zašto ne’

Zašto se u pogon ne stavi i naselje u prognaničkom mjestu Mala Gorica, Dumbović odgovara: ”Mala Gorica sama po sebi je donijela uvijek na neki način neku tugu, nesreću, ljudske sudbine, tu je bilo dvadesetak godina ljudi koji su došli iz Letnice iz Kosova i to je bila jedna tragedija ljudi i sigurno kad pogledamo to naselje danas ono je skoro pa devastirano do te mjere da se nijedna kućica ne može adaptirati. Istina je da tamo postoji komunalna infrastruktura i to može biti jedna od opcija ako to bude interesantno i ako bi bilo potrebe. Zašto ne”, zaključio je Dumbović.

