DUMBOVIĆ JE SIGURAN U TRIJUMF U DRUGOM KRUGU: ‘Neće biti problema kad sam ja u pitanju. Petrinjci znaju što dobivaju’

Nakon što su poznati rezultati jučerašnjeg prvog kruga lokalnih izbora, dosadašnji petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović (Reformisti, HSS, HSU, HKS) s 27 posto glasova ulazi u drugi krug izbora, premda trenutno zaostaje za vodećom Magdalenom Komes (HDZ) 1,54%.

“Kreće drugi krug, druga utakmica, ja sam na nju spreman i mislim da neće biti problema oko osvajanja mandata kad sam ja u pitanju”, rekao je Dumbović za HRT-ov Studio 4. “Ovi izbori su definitivno pokazali da je demokracija živa i aktivna u Petrinji. Imali smo 11 lista i 8 kandidata za gradonačelnika. Rezultat me nije iznenadio, znajući da je HDZ maksimalno izvukao svoje birače van”, rekao je.

‘Političko neiskustvo Komes moglo bi biti pogubno…’

“HDZ je ovdje tradicionalno jak i u njihovih 30 posto nitko nije mogao ući”, rekao je te dodao da je protiv njega vođena kampanja na vrlo neugodan način.

“Upotrijebljeni su svi mediji kako bi se pokazalo da u zadnje četiri godine, da je na vlasti bio HDZ – ne bi bilo ni potresa. Kampanja se preusmjerila na Stožer. Oni nisu radili u interesu grada Petrinje. Od potpredsjednika Vlade, preko svih pomoćnika ministra, tajnika do glasnogovornika vodili su kampanju gospođe Komes”, smatra Dumbović te dodaje da je političko neiskustvo njegove protivnice pogubno za Petrinju.

Obnova nakon 1995.

Osvrnuo se na obnovu nakon 1995., naglašavajući da je ona “bila nikakva” te da se imovina koja je bila u državnom vlasništvu u centru Petrinje za vrijeme potresa “srušila kao kula od karata”. “To odražava nebrigu države na prostoru od Kupe do Une”, dodao je.

U drugom krugu Dumbović računa na podršku Petrinjki i Petrinjaca koji “znaju što dobivaju” te naglašava da u gospođi Komes mogu dobiti samo “eksperiment”. Dumbović je pozvao sve političke opcije da jasno kažu podržavaju li Komes te je najavio da će, ukoliko joj iskažu potporu, odustati od kandidature.

Upitan kako će vratiti u Petrinju sve one građane koji su otišli nakon potresa, Dumbović je rekao da je to pitanje za gospođu Komes. “Što će Vlada učiniti da se ljudi ne razbježe kao rakova djeca? Mislim da tu Vlada ne čini ništa”, rekao je te naglasio da će se ljudi vratiti ukoliko će se djelovati brzo po pitanju obnove. “A domove ne može raditi lokalna samouprava, to je posao države”, zaključio je.