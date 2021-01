DUMBOVIĆ JE JEDVA DOČEKAO VLADINU ODLUKU O OTPISU REŽIJA: ‘Rekao sam da ne želim poslati nijedan račun, ali nijedan!’

Petrinjski gradonačelnik je rekao kako grad neće ostati prazan, iako nisu još svi zbrinuti te kako plaćanje računa ne smije biti tema

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je da njegov grad neće postati grad duhova, iako postoji strah da će se to dogoditi. “Nisam rekao da se bojim da će Petrinja postati grad duhova, ali normalno je da postoje strahovi. Petrinja to sigurno neće biti. Petrinja će pokazati da ovdje postoji snaga, a to su ljudi koji nam daju optimizam i u komunikaciji se vidi da nema više tolikog straha. Svakodnevno živimo s potresom i normalno da smo potreseni, ali to raspoloženje od prvog dana, kad smo bili baš potreseni do kraja, nismo bili odmjereni, sad lagano dolazimo k sebi”, rekao je Dumbović za N1.

Istaknuo je kako svi stanovnici koji su u potresu ostali bez domova, još uvijek nisu zbrinuti. “Svatko je imao šansu zbrinuti se u vojarni, školama, dvoranama, hotelima… Bilo je otvoreno puno mogućnosti. To stalno nudimo i zamolio sam ljude da odu na desetak dana, da se odmore, ali ljudi žele biti tu, u kontejneru ili kućici, da bude kraj svoje kuće. Dom je dom. Danas sam razgovarao s ministrima, na tome se intenzivno radi. Želim brze odgovore i bez šumova u komunikaciji. Informacija, komunikacija i realizacija. Podizanje naselja ide u zadovoljavajućem smjeru, računam da će trajati 20 do 30 dana”, poručio je.

MINISTAR ĆORIĆ PORUČIO GRAĐANIMA BANIJE: ‘Ne brinite se za račune za grijanje, naći ćemo rješenje’

Komentirao je Vladinu odluku o otpisu računa za komunalije onima čiji su domovi stradali. “Mene najviše živcira kad cijeli vikend potrošimo pitajući se hoće li struja biti plaćena ili ne. Vladina odluka mi je najnormalnija, nisam ni u jednom trenutku pomišljao da se to naplati. Rekao sam da ne želim poslati nijedan račun, ali nijedan. To me ne interesira, da sa svojim potpisom obiteljima kojima je sve razrušeno, pošaljem račune. To ne smije biti tema. Raspodijelit ćemo dobivene novce pametno. Petrinjci mogu biti sigurni, neće plaćati račune, donijet ćemo odluku, sazvao sam sjednicu za koji dan ćemo donijeti mjere primjerene situaciji. U svojoj povijesti Petrinja nije trebala više pomoći”, zaključio je gradonačelnik.

VLADA POGOĐENIMA POTRESOM OTPISALA RAČUNE ZA STRUJU I PLIN; PLENKOVIĆ O POPUŠTANJU MJERA: ‘Ako ovako nastavimo…’