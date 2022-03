Iako je klimatološko proljeće počelo 1. ožujka, trebalo je pričekati kalendarsko proljeće da počnemo uživati u toplijem i sunčanijem vremenu. Zima je do prije nekoliko dana "pokazivala zube“, ali čini se da je više nećemo vidjeti tako skoro. Vrijeme je vedro i relativno toplo za ovo doba godine, a čini se da će tako ostati još nekoliko dana.

"Tijekom ovog tjedna će biti dvadesetak stupnjeva, a jutra će biti sve toplija, tako da ćemo minuse polako ostavljati iza nas. Jedino će krajem tjedna zapuhati južina, pa će to možda malo negativnije djelovati na raspoloženje. Postoji mala mogućnost za nešto kiše početkom idućeg tjedna. Vidjet ćemo kako će se to razvijati, jer je to sve nesigurno. Ozbiljnija kiša nije pala već neko vrijeme, tako da bi sad to dobro došlo, jer je u većini predjela suša od početka godine“, rekla je za Net.hr meteorologinja RTL-a, Damjana Ćurkov Majaroš.

Područje visokog tlaka

Dakle, idućih dana bit će sunčano i toplo, a i ako padne malo kiše, neće biti naodmet, pogotovo poljoprivrednicima, kojima je sada jedno od najaktivnijih razdoblja u godini zbog obiranja ozimih kultura te sjetve ili sadnje novih. AccuWeather spominje i stvaranje područja visokog tlaka koje bi moglo zadržati toplo i sunčano vrijeme diljem južne Europe, ali i zemalja na Balkanu.

"Za sve ozime usjeve koje je potrebno pobrati, ovo bi vrijeme trebalo biti izvrsno, a poljoprivrednici bi mogli imati prednost u odnosu na uobičajeni raspored sjetve novih usjeva“, rekao je viši meteorolog AccuWeathera, Tyler Roys u dugoročnoj proljetnoj prognozi.

Nešto hladnije, ali suho proljeće

No, kiše će, prema nekim dugoročnijim modelima biti malo. Meteorologinja Ćurkov Majaroš ističe da "ostajemo u nekom sušnom trendu, no naravno to će biti isprekidano s danima u kojima će biti kiše, ali koliko će to biti tek trebamo vidjeti.“

Ovo odgovara nekim dugoročnim prognozama, iako i njihovi tvorci sami priznaju kako one nisu sasvim pouzdane, jer prate samo meteorološke trendove, ali ne nužno i promjene. Severe Weather Europe i AccuWeather objavili su još sredinom veljače svoje dugoročne najave vremena na proljeće.

Možda i najpouzdaniji model dugoročnog prognoziranja, ECMWF predviđa nešto hladnije vrijeme od uobičajenog tijekom proljeća u jugoistočnoj Europi, slično kao i britanski model UKMO. Oba modela predviđaju nešto suše razdoblje u ovom dijelu Europe.

Moguće su i oluje

A kad ne bude sunčano i suho, nad Balkanskim poluotokom moguće su jače oluje, praćene grmljavinom, jakim vjetrom i tučom, naročito tijekom svibnja, prognozirao je Roys.

Što nas čeka na ljeto, tek treba vidjeti. Prva bismo meteorološka predviđanja trebali imati tek sredinom svibnja.