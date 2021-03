DUGOGODIŠNJI BANDIĆEV SURADNIK: ‘Posjedovao je dvije ljudske vrline, strašnu energiju, kao malo tko i strašnu socijalnu inteligenciju’

Jelušić o razlazu s Bandićem: ‘Kad su ga preuzeli neki drugi ljudi, neki drugi interesi, kad se sve više odvajao od socijaldemokracije, politički sam se s njim razišao’

Ivo Jelušić (SDP), dugogodišnji suradnik Milana Bandića, neko vrijeme i zamjenik gradonačelnika, složio se u razgovoru za N1 da je Bandić u 1990-ima podigao na noge SDP u Zagrebu. “Dobar dio toga je istina. Ja ga promatram u dvije dimenzije; jedna je kao čovjeka, druga je kao političara”, dodao je.

“U političkom smislu, osobno ga dijelim u nekoliko faza. Poznavali smo se 30 godina. Skupa smo od 90-ih na ruševinama one stare partije počeli graditi SDP. To je (bio) jedan drugi Milan Bandić s kojim sam radio, a koji je puno učinio za SDP, pa i za grad Zagreb. Nažalost, stvari su se mijenjale. U jednoj fazi mi smo se razišli.

Kad su ga preuzeli neki drugi ljudi, neki drugi interesi, kad se sve više odvajao od socijaldemokracije, politički sam se s njim razišao, dao sam ostavku na mjesto zamjenika gradonačelnika, i to u času kad je on bio na vrhuncu političke moći, kad je neposredno bio izabran za gradonačelnika Zagreba i kada se išao kandidirati za predsjednika države”, pričao je dalje Jelušić.

Kako su stvari krenule nizbrdo

Jelušić je rekao da je svjestan da će sada krenuti niz kritika, “opravdanih i neopravdanih, onih koji su ga i do sada kritizirali, pa imaju na to pravo”, međutim ističe da će ga jako smetati što će ga krenuti kritizirati i oni koji su ga do sada “tapšali”. “To ću smatrati lešinarskim. Čovjeku treba reći kad je na vrhuncu moći tko je i kakav je, a ne kad ga više nema”, rekao je dalje.

“Mi smo zaista dobro radili i 90-ih smo dignuli SDP iz pepela. 1992. je naša vrijednost na tržištu, da tako kažem, bila samo pet posto. Za samo nekoliko godina mi smo postali vodeća stranka u Zagrebu i preuzeli smo odgovornost za upravljanje Zagrebom”, kazao je.

“Sve je krenulo, ako mogu tako reći, nizbrdo, onako kako nije trebalo, jednim događajem koji nije vezan za Milana Bnadića niti mene, nego za Ivicu Račana. Dok je Ivica Račan bio živ, a mogu to reći kao svjedok jednog vremena, da je u stranci manje više bilo dobro i ako je bilo problema, oni su se rješavali pravovremeno. Nije bilo ozbiljnijih grešaka. 2005. zajedno s Milanom Bandićem u dogovoru s Ivicom Račanom preuzimamo odgovornost za Zagreb. Ivica Račan mi je ponudio mjesto dogradonačelnika, pitao sam Račana tko će biti gradonačelnik, a on je rekao: ‘Da, vratit ćemo Milana ponovno.’ Rekao je, to će tako biti, ja ću s njim razgovarati, ne trebate vas dva niti razgovarati na tu temu”, opisao je atmosferu Jelušić.

“Dok god je Ivica bio živ, imao je određeni autoritet kod svih nas pa i kod pokojnog Milana Bandića. Problemi kreću kad se Račan razbolijeva, to je bilo 2006. Račan 2007. umire. Tada se jednostavno stvari duboko mijenjaju u SDP-u. Već tada, iaklo se to izvana nije vidjelo, Milan Bandić i neki ljudi oko njega kreću svojim putem”, kazao je Jelušić.

Razdoblje Milanovića

Za doba bivšeg šefa stranke Zorana Milanovića rekao da je da ne misli da je bio problem s Milanovićem. “Bandić je kao svi mi uvažavao Račana kao osnivača i lidera SDP-a, pa i kao starijeg od nas, dok se Milanović pojavio kao netko sa strane. Bandić ga je doživio kao nekoga tko mu nije ravan, kamoli da bude iznad njega i nikako ga nije mogao prihvatiti kao predsjednika. Komunikacija između njih nikada nije uspostavljena kako treba.

Milan Bandić kad se kandidirao za predsjednika države, on je još uvijek mahao iskaznicom SDP-a da ima iskaznicu broj 2, što naravno nije bilo točno. Stranka ga je isključila iz SDP-a. To je povijesna činjenica. Naravno da je tada bilo određenih napisa na račun Bandića, ali nije bilo niti jedne relevantne optužnice. Bandić je 2008. biran u najviše vodstvo SDP-a. Ne opravdavam niti krivim Milanovića, nego naprosto stvari stavljam u kontekst u kojem su bile.”

Prelazak Opčić u Bandićev klub

Na pitanje je li ga iznenadilo kad je Milanka Opačić odlučila postati “Bandićev žetončić”. “Moram priznati da me je to jako iznenadilo. Jedina olakotna okolnosti je bila ta da su se poznavali iz 90-ih godina, kada je među tadašnjim SDP-ovcima vladalo iskreno prijateljstvo, jer smo tada iskreno kretali u borbu iz opozicije.”

Rekao i to da je Bandić doista posjedovao dvije ljudske vrline, “strašnu energiju, kao malo tko” i “strašnu socijalnu inteligenciju”.