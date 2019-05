PLENKOVIĆU JE DUGO TREBALO DA SE OBRATI: ‘Imam jednu poruku zadovoljstva, ali s brojem mandata nisam zadovoljan’

Iako su prvi nepotpuni službeni rezultati bili gotovo identični izlaznim anketama, na vrhu se dogodila promjena

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković po objavi izbornih rezultata za EU parlament na kojim je HDZ osvojio četiri mandata rekao je kako s time nije u potpunosti zadovoljan, jer je očekivao i peti mandat za koji im je nedostajalo oko 1000 glasova, a da je do toga došlo zbog velike disperzije glasova i velikog broja lista koje su se potrudile privući birače.

To je relativna pobjeda, imamo četiri zastupnika koji će biti u Europskom parlamentu od 1. srpnja i čestitam im, rekao je Plenković u stranačkoj središnjici u prigodnom obraćanju.

Izrazio je zadovoljstvo većom izlaznošću birača u odnosu na prethodne europarlamentarne izbore 2013. (20 posto) i 2014. (25 posto), budući je danas na izbore izašlo oko 30 posto birača što znači da se hrvatski birači identificiraju s europskim temama i da izbore za EU parlament doživljavaju kao važne za hrvatsko društvo. To je kako dobro i zahvaljujem svima koji su sudjelovali na izborima, rekao je Plenković.

Važnim je ocijenio da je HDZ na izbore principijelno i konsenzualno izašao samostalno. To je odluka iza koje stojim i smatram da je ona izrazito ispravna i dobra i s time sam zadovovoljan, rekao je Plenković.

Vjerujem da će naši zastupnici nastaviti raditi u provedbi naših europskih ambicija, a to je već dio stečevine HDZ-a. Ovo je izrazito proeuropska vlada i proeuropski vodimo HDZ i uvjeren sam da ćemo polako doći do toga da će birači dugoročno vidjeti tko su one političke snage koje ozbiljno rješavaju nagomilane teške probleme hrvatske tranizicije, a to čini HDZ-ova vlada.

Radit ćemo angažirano, zalagat ćemo se za europske vrijednosti u hrvatskom društvu kao i do sada, a to će činiti i hrvatski zastupnici u EU parlamentu, rekao je Plenković.