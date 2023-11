TRAGIČAN POČETAK VIKENDA / Dugo ga nismo vidjeli ovako mračnog: Pogledajte kako je izgledao Plenković kada je objavio smjenu ministra Banožića

Premijer Andrej Plenković u subotu je izvijestio da je nakon jutrošnje prometne nesreće u kojoj je sudjelovao ministar obrane i poginula jedna osoba, razriješio Marija Banožića te ovlastio državnog tajnika Zdravka Jakopa da vodi MORH. U jutrošnjoj prometnoj nesreći u Vinkovcima smrtno je stradao Goran Šarić, a Banožić je teško ozlijeđen te je hospitaliziran u KBC-u Osijek. Premijer je u izjavi novinarima u Banskim dvorima izrazio sućut obitelji Šarić te zaželio oporavak Banožiću koji ima ozljede mozga, prsa, ekstremiteta, a nesreće se ne sjeća. "Izrazili smo sućut obitelji Šarić putem gradonačelnika Vinkovaca koji je posjetio suprugu gospodina Šarića tijekom ranog popodneva, u kontaktu smo sa suprugom ministra Banožića", rekao je premijer. U tim okolnostima koje su zaista izvanredne zbog ove teške prometne nesreće, dodao je premijer, razriješio sam Banožića dužnosti ministra odbrane. "Te sam ovlastio državnog tajnika Zdravka Jakopa da obavlja sve poslove kao državni tajnik kako bi Ministarstvo obrane funkcioniralo na najkvalitetniji mogući način", izvijestio je. U više je navrata premijer izrazio žaljenje zbog nesreće, prije svega, naglasio je, zbog gospodina Šarića, njegove obitelji, njegove dvije kćeri, ali i zbog ministra Banožića. Vlada će, rekao je, iznaći načina da se pomogne obitelji Šarić, a Banožiću je zaželio oporavak i stabilizaciju zdravstvenog stanja. Nakon pitanja novinara komentirao je i status osiguranja Banožića rekavši da štićena osoba 2. kategorije može, ako to želi, i sama voziti svoje osobno vozilo. "Banožić je vozio svoje osobno vozilo, bio je bez osiguranja, išao je na jednu privatnu situaciju, nije išao ni na što službeno", dodao je premijer te ustvrdio da je uvijek bolje da štićene osobe budu u vozilima koje voze profesionalci, "ljudi koji su za to stručni i adekvatno obučeni". Ovo je bila situacija u kojoj je on tijekom vikenda sam vozio svoj automobil i došlo je do ove teške prometne nesreće, rekao je. Novinari su ga pitali i zna li se je li Banožić vozio pod utjecajem alkohola budući da su se u javnosti pojavile informacije da je sinoć bio na slavlju, a premijer je rekao kako ne zna gdje je Banožić bio sinoć. Jučer prijepodne je u ime Vlade sudjelovao na danu Vukovarsko-srijemske županije u Iloku, naveo je te dodao kako zaista ne zna gdje je Banožić bio sinoć. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Vukovara Biljana Luburić potvrdila je ranije u subotu da je prometnu nesreću u kojoj je u subotu na izlazu iz Vinkovaca smrtno stradao vozač kombi vozila prouzročio ministar obrane Mario Banožić, ne navodeći imena imena sudionika nesreće.