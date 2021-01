Jučer je zabilježen je 551 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3075; među njima je 1249 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 113 pacijenata; preminulo je 26 osoba

Jučer je zabilježen 551 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, čime je broj aktivnih slučajeva 3075

Preminulo je 26 osoba, ukupno 4998 od početka epidemije

Na bolničkom liječenju je 1249 pacijenata, od kojih je na respiratorima 113 osoba

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

24 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:35 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 24 nove pozitivne osobe na COVID-19, od čega je 23 pozitivnih na PCR testiranju, a 1 na brzom antigenom testu (po 5 osoba iz Vinkovaca i Vukovara, po 2 iz Bršadina i Gunje, te po 1 osoba iz Andrijaševaca, Antina, Banovaca, Bogdanovaca, Borova, Cerića, Nijemaca, Otoka, Privlake i Tovarnika). Nema preminulih osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8333, od kojih je 8016 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 185 osoba. Trenutno je u županiji 27 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 164 osobe, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 39688.

U samoizolaciji na području županije je 451 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 25 radnika iz sustava zdravstva (3 liječnika, 18 medicinskih sestara/tehničara i 4 drugih zdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 3 radnika (1 liječnik, 1 medicinska sestra/tehničar i 1 drugi zdravstveni radnik)”, priopćeno je.

Jedna novozaražena osoba u Istri

9:32 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 298 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđena je 1 novozaražena osoba s područja županije, epidemiološki se radi o uvezenom slučaju iz Republike Slovenije. Izliječeno je 10 osoba.

Trenutno je 68 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 757 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 22 osobe, od toga je 5 osoba u respiracijskom centru”, doznaje se.

6 novozaraženih i jedna preminula osoba u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:13 – “Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno šest novih slučajeva bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 110 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 11 osoba, a na bolničkom se liječenju trenutno nalazi 29 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1948. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđena je kod 5819 osoba”, priopćeno je.

‘Dugi covid’ i dalje zbunjuje liječnike, no liječenje je moguće

8:15 – Znanstvenici i liječnici ne odustaju od pokušaja da u što skorije vrijeme i na što bolji način shvate stanje koje nazivaju “dugotrajnim covidom” među pacijentima kod kojih dugotrajni simptomi bolesti traju i nekoliko mjeseci nakon oporavka od zaraze koronavirusom.

“Osobe koje su oboljele od dugotrajnog covida često kažu da osjećaju neprestani umor, da ih muče glavobolje i ‘magla u glavi’ koja se manifestira smanjenjem fokusa, koncentracije, pamćenja, budnosti i pronalaženja riječi tijekom razgovora. Simptomi ‘moždane magle’ uključuju i zaboravnost te tjeskobu, zbunjenost i probleme sa spavanjem. Ova stanja pacijenti počinju osjećati otprilike četiri tjedna nakon akutne bolesti,” rekao je dr. Alfonso Hernandez-Romieu, član tima koji prati posljedice covida u američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), a prenosi CNN.

Rezultati studije koja je nedavno objavljena u časopisu Lancet ukazuju na to da od 1733 pacijenata koji su bili hospitalizirani zbog posljedica koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu, njih 76 posto i šest mjeseci nakon završetka bolesti još uvijek osjeća bar jedan simptom bolesti. Liječnici su ustanovili i da težina bolesti u slučaju covida-19 ima malo utjecaja na to hoće li se kod pacijenata razviti dugotrajni covid simptomi, rekao je Hernandez-Romieu.

Dr. Allison Navis, docentica na Medicinskom fakultetu Icahn u Mount Sinaiju u New Yorku, kaže da je jedan od najčešćih simptoma dugotrajnog covida upravo “moždana magla”. “Moždana magla je simptom. To nije dijagnoza i kod različitih ljudi različito se manifestira. Često je to kombinacija problema s kratkotrajnim pamćenjem, težom koncentracijom ili poteškoćama u pronalaženju riječi tijekom razgovora.”

Dr. Navis kaže kako se čini da nema jasne povezanosti između razvoja moždane magle i težine bolesti kada je covid posrijedi te da se ona ne povezuje ni s pacijentovim godinama ili ostalim zdravstvenim čimbenicima rizika. Liječnica je rekla da su njezini kolege simptome zamijetili i među mlađim pacijentima, uključujući djecu i adolescente koji su preboljeli tek blagi oblik koronavirusa i nisu imali nikakve prateće bolesti. S obzirom na izostanak šire dijagnoze i plana liječenja pacijenata koje boluju od dugotrajnog covida, liječnici nastoje utjecati na specifične simptome, rekla je Navis.

“Kada je posrijedi moždana magla, tu nažalost nemamo odgovarajućeg načina liječenja za nastale kognitivne promjene”, kazala je. Ako problem predstavlja simpatički nervni sustav koji regulira brojne fiziološke procese i kod kojeg se regulacija odvija autonomno bez kontrole svijesti, dr. Navis je kazala da u liječenju mogu biti korisne razne tehnike disanja i meditacije.

Kada su posrijedi ostali problemi povezani s nervnim sustavom, liječnica kaže da bi vrlo korisna mogla biti pojačana nadoknada tekućina. Pacijentima koji pate od pojačanog umora savjetuje polagane vježbe te ističe da pritom ne bi trebali činiti bilo što zbog čega bi se nakon vježbi mogli osjećati lošije. Istaknula je i da bi trebali pokušati dovoljno spavati te voditi računa o svojem mentalnom zdravlju.

Da bi što bolje definirali i razumjeli dugi covid stručnjaci CDC-a surađuju s Nacionalnim institutom za zdravlje i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. “Premda još uvijek ne znamo što točno uzrokuje navedene simptome i znamo da za pacijenta predstavljaju velik problem, zamjećujemo da se oni s vremenom ipak dobro oporavljaju”, zaključila je dr. Navis.

Zabrinutost u Europi, trend pada u SAD-u

8:10 – Zbog širenja novih, zaraznijih sojeva koronavirusa niz zemalja zatvara granice, premda se ponegdje, napose u Sjedinjenim Državama, primjećuju znaci usporavanja pandemije. Francuska u nedjelju zatvara granice za zemlje izvan EU-a i velike trgovačke centre a Njemačka je u subotu zabranila ulazak na svoj teritorij svima koji kopnenim, morskim i zračnim putem dolaze iz pet zemalja snažno pogođenih različitim inačicama covida-19.

I Kanada će pooštriti ograničenja za ulazak na svoj teritorij kako bi “odvratila putnike”, priznao je premijer Justin Trudeau. Naprotiv, u Sjedinjenim Državama već dva tjedna pada broj novozaraženih i broj hospitalizacija, premda je ukupan broj dnevnih pozitivnih slučajeva i dalje veći nego ljetos. Stručnjaci misle da su razlozi takva poboljšanja različiti i idu od poštovanja društvene distance do činjenice da su blagdani, kada se ljudi okupljaju, odavno prošli. Usto, virusom je, barem u nekim državama, bio zaražen dobar dio stanovništva koji je tako stekao imunitet.

Iako još umire više od 3000 ljudi na dan, krivulje idu u dobrom smjeru u toj zemlji gdje je epidemija odnijela više od 430.000 života. “Vrijeme putovanja koje je virus znao iskoristiti zapravo je gotovo”, rekao je za AFP Amesh Adalja iz Centra Johnsa Hopkinsa za zdravstvenu sigurnost. No od utorka će maske biti obvezne u javnom prijevozu diljem SAD-a, priopćila je glavna savezna agencija za javno zdravstvo CDC. Ta mjera, koju je najavio Joe Biden, vrijedit će u zrakoplovima, autobusima, vlakovima, taksijima i na trajektima.

U Norveškoj je vlada u subotu objavila da ukida niz mjera djelomične karantene u Oslu i okolici koje je donijela prošlog vikenda nakon otkrića britanskog soja koronavirusa u mjestu blizu glavnog grada. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ponovo je upozorio: “Ne budemo li solidarni (u raspodjeli cjepiva) imat ćemo tri velika problema (…) Prvo: katastrofalan moralni poraz, drugo: nastavak pandemije i treće: veoma spor gospodarski oporavak”.

Oko 63 posto doza upotrijebljeno je u bogatim zemljama (Europa, SAD i zemlje Perzijskog zaljeva) u kojima živi 16 posto svjetskog stanovništva. Više od 86,5 milijuna doza cjepiva protiv covida upotrijebljeno je u barem 73 zemlje i teritorija, pokazuju podatci AFP-a.

Istodobno, stručnjaci WHO-a doputovali su u subotu u Wuhan, u središtu Kine, u prvu bolnicu koja je primala oboljele od covida-19, drugog dana njihove istrage na terenu o podrijetlu koronavirusa. Kina, prva zemlja koju je pogodila epidemija, uglavnom šuti o tom posjetu politički krajnje osjetljivom za Peking koji optužuju da je kasno reagirao na prve slučajeve covida-19.

Pandemija je pokosila više od 2,2 milijuna ljudi u svijetu od kraja prosinca 2019., pokazuju u subotu podatci koje je AFP dobio iz službenih izvora.SAD ima najviše umrlih (439.347), zatim dolaze Brazil (223.945), Meksiko (156.579), Indija (154.147) i Velika Britanija (104.371).

Pentagon prekinuo plan cijepljenja zatvorenika u Guantanamu

8:05 – Pentagon je u subotu priopćio da privremeno prekida planirano cijepljenje zatvorenika u Guantanamu protiv covida-19 nakon bure koja se podigla zbog nestašice cjepiva za zdravstvene radnike te za starije i osjetljive američke državljane. “Nitko od zatvorenika Guantanama nije cijepljen”, napisao je na Twitteru glasnogovornik Pentagona John Kirby. “Obustavljamo provedbu plana kako bismo preispitali protokole. I dalje ćemo biti predani ispunjavanju obveza kako bi naše snage bile zaštićene”, dodao je.

Američki zatvor u Guantanamu, na Kubi, namijenjen je zatvorenicima povezanim s “ratom protiv terorizma”, među kojima je Pakistanac Khaled Cheikh Mohammed, samoproglašeni idejni tvorac napada 11. rujna 2001. Početkom tjedna američko ministarstvo obrane priopćilo je da će ponuditi cjepivo protiv koronavirusa zatvorenicima Guantanama koji se žele cijepiti.

Američki zastupnici su se odmah digli na noge, pa tako i republikanac Kevin McCarthy. “Predsjednik Biden nam je rekao da ima plan kako pobijediti virus (…) Nije nam rekao da će cjepivo dati teroristima prije nego li većini Amerikanaca”, napisao je na Twitteru. A zastupnica Elise Stefanik je dodala: “Neoprostivo je i u protuameričkom duhu da predsjednik Biden u cijepljenju daje prednost teroristima u Guantanamu, umjesto starijim Amerikancima i ratnim veteranima”.

Sjedinjene Države su s gotovo 26 milijuna zaraženih i 436.000 umrlih najteže stradale u pandemiji koronavirusa u svijetu. Predsjednik Biden je obećao da će u prvih sto dana vlasti omogućiti cijepljenje 100 milijuna Amerikanaca, ali to ne ide glatko zbog tehničkih teškoća i nestašice cjepiva. Američki zdravstveni dužnosnici izvijestili su da je od 50 milijuna doza raspodijeljenih diljem zemlje, upotrijebljeno manje od 30 milijuna.

Njemačka laboratorijima prijeti tužbama zbog kašnjenja cjepiva

8:00– Njemačka vlada je zaprijetila sudskim tužbama laboratorijima koji “ne poštuju svoje obveze” u dopremi cjepiva Europskoj uniji dok raste napetost zbog kašnjenja britanske kompanije AstraZenece. “Utvrdi li se da kompanije nisu poštovale svoje obveze, morat ćemo poduzeti pravne korake”, zaprijetio je ministar gospodarstva Peter Altmaier u razgovoru za njemački dnevni list Die Welt koji izlazi u nedjelju. “Nijedna kompanija ne može naknadno davati prednost drugoj zemlji u odnosu na EU”, dodao je.

Proteklih tjedana su se zategnuli odnosi europskih čelnika i britanskog laboratorija AstraZenece koji kasni s dopremom svog cjepiva za covid-19. Kompanija je rekla da može isporučiti tek “četvrtinu” doza koje je bila obećala EU-u u prvom tromjesečju, opravdavajući se “smanjenjem proizvodnje” u jednoj europskoj tvornici.

Europska unija otvoreno optužuje AstraZenecu da je u dopremi cjepiva davala prednost Velikoj Britaniji, čime je prekršila svoje ugovorne obveze prema Bruxellesu. EU je reagirao tako što je u petak uspostavio mehanizam kontrole izvoza cjepiva koja se proizvode na njezinu teritoriju. Taj će mehanizam omogućiti “brže cijepljenje”, istaknuo je ministar Peter Altmaier.

No britanska kompanija nije jedina koju europski čelnici prozivaju zbog kašnjenja. I Italija je prošlog tjedna zaprijetila tužbom američkom Pfizeru zbog kašnjenja u dopremi cjepiva.

U Njemačkoj se u ponedjeljak treba održati sastanak na nacionalnoj razini na kojemu će sudjelovati njemačke vlasti i proizvođači cjepiva kako bi razgovarali o tom kašnjenju. Napetost raste pošto je AstraZeneca u petak dobila odobrenje za svoje cjepivo u EU-u. To je treće cjepivo koje je dobilo odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA), nakon Pfizer-BioNTechova 21. prosinca i Modernina 6. siječnja.

Alžir pokrenuo cijepljenje protiv koronavirusa

Jučer – Alžir je u subotu počeo cijepiti stanovnike protiv koronavirusa, dan nakon što je primio prvu pošiljku ruskog cjepiva Sputnjik V, objavila je vlada. Cijepljenje je započelo u području Blide, 40 km jugozapadno od glavnog grada, gdje su u ožujku potvrđeni prvi slučajevi koronavirusa.

Alžir je u petak primio 50.000 doza cjepiva Sputnjik V, rekao je Đamel Furar, čelnik Znanstvenog odbora zaduženog za upravljanje pandemijom. Ta sjevernoafrička zemlja će u nedjelju primiti pošiljku AstraZenecinog cjepiva, rekao je ministar komunikacija Amar Belhimer, ali nije rekao koliko doza.

Prioritet u cijepljenju imaju zdravstveni djelatnici, kronični bolesnici i starije osobe. U Alžiru je do sada potvrđeno 107.122 slučaja covida-19 i 2888 umrlih.

Putnici s područja mutiranog virusa dolaze u Njemačku unatoč zabrani

Jučer – Zabrana ulaska u Njemačku, koja je nametnuta putnicima iz nekoliko zemalja u kojima su otkrivene potencijalno opasne mutacije koronavirusa, imala je malo utjecajaj na zračni promet tijekom vikenda. Njemački zračni prijevoznik Lufthansa rekao je agenciji dpa da zasad ne namjerava ograničiti veze s Portugalom, Irskom, Britanijom, JAR-om i Brazilom.

Prema procjeni tvrtke DFS, zadužene za kontrolu njemačkog zračnog prometa, bilo je oko 60 povratnih letova dnevno u svaku od tih zemalja od 1. do 26. siječnja. Budući da uredba predviđa iznimke – uključujući za Nijemce, strance koji žive u Njemačkoj i putnike u tranzitu – dovoljno je ljudi kojima je dopušteno letenje, rekao je u subotu agenciji dpa glasnogovornik Lufthanse Martin Leutke. Međutim, dodao je da se situacija stalno prati te da će se red letenja prilagođavati potražnji idućih dana ako bude potrebno.

U petak je njemačka vlada odlučila ograničiti dolazak putnika u Njemačku avionom, vlakom, autobusom i brodom iz zemalja u kojima cirkuliraju još zarazniji sojevi koronavirusa, a to su zasad Brazil, Velika Britanija, Portugal i Južnoafrička Republika, do 17. veljače.

Italija oprezna s cjepivom AstraZenece kod starijih od 55 godina

Jučer – Talijanska agencija za lijekove (AIFA) odobrila je u subotu cjepivo AstraZenece protiv covida-19 za sve odrasle, ali preporučila je alternative za starije od 55 godina. “AIFA je odobrila cjepivo AstraZenece za zaštitu od covida-19 osoba starijih od 18 godina, sukladno preporuci EMA-e”, europske agencije za lijekove, ali je izrazila određenu nesigurnost u pogledu učinkovitosti kod osoba starijih od 55 godina, jer je ta dobna skupina bila slabo zastupljena u ispitivanjima.

U očekivanju dodatnih informacija agencija preporučuje preferencijalnu upotrebu cjepiva AstraZenece za osobe od 18 do 55 godina i upotrebu mRNA cjepiva za starije ili osjetljivije osobe. Odluka AIFA-e je donesena dan nakon zelenog svjetla Europske agencije za lijekove za korištenje cjepiva AstraZenece i Sveučilišta u Oxfordu za sve osobe starije od 18 godina.

Usprkos takvoj odluci EMA-e, i njemačko stručno povjerenstvo je preporučilo da se osobe starije od 65 godina ne imuniziraju cjepivom AstraZenece. “Cjepivo se za sada, na temelju dostupnih podataka, preporučuje samo osobama u dobi od 18 do 64 godine”, objavilo je povjerenstvo u petak. “Nema dovoljno podataka za ocjenu učinkovitosti cjepiva kod osoba starijih od 65 godina.”