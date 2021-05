OKRŠAJ KANDIDATA ZA SPLIT: Mihanović govorio o ‘verbalnom teroristu’, Puljak uzvratio: ‘Upravo ste dotakli novo dno’

Puljak je već objavio da ima osiguranu većinu, no njegov protivnik Mihanović nazvao je to običnim spinom

Prije drugog kruga lokalnih izbora došao je red na zadnju debatu kandidata na RTL-u Danas. Nakon kandidata za gradonačelnika Zagreba, Rijeke i Osijeka, red je na kandidatima za Split – Ivici Puljku i Vici Mihanoviću.

Premda su predizborne ankete prednost davale HDZ-ovom kandidatu Mihanoviću, Puljak iz stranke Centar iznenadio je sve s osvojenih 26 posto glasova. Mihanović je pak dobio malo više od 23 posto.

U Gradskom vijeću je HDZ osvojio devet mandata, Centar sedam, HGS Željka Keruma četiri, Most, SDP i Možemo po tri mandata, a nezavisna lista poduzetnika Tomislava Mamića dva mandata. Tko god bio pobjednik imat će posla oko sastavljanja većina.

Puljak je već objavio da ima osiguranu većinu, no njegov protivnik Mihanović nazvao je to običnim spinom.

Gospodine Puljak, s kime ćete do većine, dobili ste sedam mandata u gradskom vijeću?

PULJAK: Gradsko vijeće ima 31 člana, HDZ je dobio 9, g. Kerum 4, oni su u koaliciji, Kerum je podržao HDZ i sada imaju 13 mandata. Ovih ostalih 18 su ili mene podržali direktno ili su vrlo jasno izjavili da su za promjene. Mi smo nosioci promjena i jasno je da su na toj strani ili su neki rekli da neće podržati Keruma, kako je Kerum u koaliciji s HDZ-om za zaključiti je da su to ljudi kojima je javni interes ispred osobnog i mi ćemo u gradskom vijeću ponuditi.

Jeste li s nekim već sklopili dogovor?

PULJAK: S nekima smo razgovarali i oni su za taj model u kojem je javni interes iznad osobnog i mislim da neće biti problema s većinom.

Gospodine Mihanoviću, jesu li s obzirom na omjer snaga mogući novi izbori za gradsko vijeće?

MIHANOVIĆ: Ja se nadam da do toga neće doći, međutim, osobno neću raditi nikakve kompromise niti pristati na ucjene. Ono što želim istaknuti je da smo mi najjača politička snaga u gradskom vijeću, osvojili smo devet vijećnika, kao i prije četiri godine, mada se smanjio broj vijećnika, dakle to je bolji rezultat. Želio bih komentirati izjavu g. Puljka, kako kampanja odmiče, čini se da nervoza raste i sve više radi mašta. On ima 18 ruku, ali ništa konkretno.

Koliko vi imate ruku?

MIHANOVIĆ: Dovoljno, a to ćemo obznaniti nakon pobjede na izborima, jer se slaganjem većine bavi gradonačelnik. Ove razgovore i priče, svi razgovaramo, napredni smo i progresivni, niste samo vi, g. Puljak, nemojte svojatati sebi to pravo, a što se tiče javnog interesa, to bih isto preporučio da ne svojata, svi smo se angažirali u politici da zastupamo javni interes. Realizirani smo ljudi, nemamo nekih potreba da guramo neki privatni interes ispred javnog.

Računate na ruke HGS-a i Keruma unatoč savjeta gradonačelnika Opare da ne idete u dogovore s Kerumom?

MIHANOVIĆ: Računamo na sve ruke kojima je prihvatljiv naš program, osim na desnu ruku gospodina Puljka – Bojana Ivoševića.

Zašto ne?

MIHANOVIĆ: To je osoba koja je počela karijeru u HSP-u, nastavila u SDP-u, što je nezabilježen slučaj na političkoj sceni. Nakon toga je bio neovisan,a sad je s g Puljkom. To je osoba koja je na najvulgarniji način uvrijedila Splićane stavivši muški spolni organ na katedralu sv. Duje umjesto zvonika, ali to nije sve. Danas sam čuo još neke stvari i to je po meni prestrašno. Ako mi dozvolite, ja bih citirao g. Ivoševića. On je na društvenim mrežama u prepirci s osobom židovske nacionalnosti napisao: “Ka šta je prosječni Hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni židov umišljeni nacist. Što više ovakvih komentara doživim, potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomio baš na židove. Po meni ovo ne može normalan čovjek napisati…”

Jeste li sigurni da je to on napisao?

MIHANOVIĆ: Da, to je, dozvolite da završim. “…ne može normalan čovjek napisati. To je po meni verbalni terorist.” Ja sada pozivam g. Puljka, a on se već ispričao za svoje objave, kada je za novinara Šolu, Raspudića i političara Božu Petrova napisao, ne izgovorio, nego napisao, smišljeno, da su to ljudi koje treba jednom zauvijek odstraniti iz javnosti, da su polusvijet.

Kako odgovarate na ovo što smo čuli, g. Puljak?

Puljak: G. Mihanoviću, ja sam mislio da Hrvatska politika ima dno. Vi ste upravo dotakli novo dno.