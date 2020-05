DUBROVNIK U TEŠKOM PROBLEMU: Do kolovoza nema kruzera, a ključne zračne linije su otkazane. Ipak, postoji tračak nade…

Osobitu štetu predstavlja činjenica što su za ovu godinu letove otkazali Qatar Airways za Katar i American Airlines koji je iz svoje ponude maknuo let iz Philadelphije za Dubrovnik

Ljudski životi nisu jedino što je odnijela pandemija koronavirusa je i donijela brojna otkazivanja. Poharavši turistički i prometni sektor, na koji se milijuni ljudi oslanjaju za životne potrebe, ostavila je mnoge bez posla. Razvoj događaja nemoguće je predvidjeti i precizno odgovoriti na pitanje organizacije putovanja, baš zato što se situacija mijenja iz dana u dan. No, sa sigurnošću se može reći da se turistički sektor našao u problemima.

Puno dalekih putovanja u narednom vremenu su otkazana ili veoma smanjena pa ljudi otkazuju aranžmane i putovanja čak i u državama gdje je povoljnija epidemiološka slika. Portal Dubrovački dnevnik provjerio je u Zračnoj luci Dubrovnik kakvo je stanje kada su u pitanju letovi, otkazuju li ili letove ipak najavljuju zrakoplovne tvrtke.

“Imamo najavljenih letova od Austrian Airlinesa, Lufthanse, grčkog Aegeana, poljskog LOT-a, Brussels Airlinesa, ali do kad će to ostati, ovisi o prijevozniku. Prema regulaciji, svi prijevoznici su dobili preporuke da trebaju tjedan dana prije leta najaviti otkazivanje čega se većina pridržava. Vidjet ćemo koliko će biti realno da se najavljeni letovi realiziraju, situacija je doista neizvjesna. Za sad imamo obnovu zračnog prometa Croatia Airlinesom na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno”, kazali su za Dubrovački dnevnik iz Zračne luke Dubrovnik.

‘Svi pokušavaju izvući maksimum od situacije’

Osobitu štetu predstavlja činjenica što su za ovu godinu letove otkazali Qatar Airways za Katar i American Airlines koji je iz svoje ponude maknuo let iz Philadelphije za Dubrovnik. Inače, na uspostavi tih linija dugo se radilo. Kako piše Dubrovački dnevnik, i situacija s dolaskom kruzera se isto mijenja iz dana u dan. Ono što im je zajedničko s letovima jest otkazivanje dolazaka zbog delikatne situacije s koronavirusom.

“Kako sad stvari stoje kruzera neće biti do kraja srpnja. U intenzivnom smo kontaktu s cruise kompanijama i agentima. Svi pokušavaju izvući maksimum od situacije. Situacija ne ovisi o dubrovačkoj Lučkoj upravi. Treba uzeti u obzir da su gosti koji dolaze su oni s tržišta koja su posebno pogođena, poput Velike Britanije, Španjolske, Sjedinjenih Država, Francuske… To su zemlje koje su u velikim problemima i gore im je nego nama. Opet, situacija se popravlja. Možda dođemo do toga da ćemo goste primati osmom i devetom mjesecu”, kazao je Dubrovačkom dnevniku Blaž Pezo, direktor Lučke uprave Dubrovnik.

Gradska uprava radi na na pokretanju međunarodnih letova za 2020.

S obzirom na to da Dubrovnik živi od turizma, Gradska uprava radi na pokretanju međunarodnih zrakoplovnih letova u sezoni 2020. pa je održan sastanak s predstavnicima CLIA-e, krovne organizacije cruise kompanija. To znači da se radi sve kako bi se prijevoznici u zračnom prometu potaknuli na uvođenje letova prema Dubrovniku koji se promovira kao epidemiološki sigurna turistička destinacija.

Cruise kompanije u suradnji sa stručnjacima iz područja zdravstva, novim će propisima definirati sve mjere i protokole na brodovima, od trenutka ukrcaja do iskrcaja putnika i posade kako bi se sigurnost boravka na kruzerima digla na najveću razinu, piše Dubrovački dnevnik.

Uskoro bi s tim mjerama trebali izaći u javnost, a očekivanja na tome da će još do kraja ove godine to tržište zaživjeti što bi bilo odlično za sezonu u Dubrovniku.

