DUBROVNIK SE POHVALIO LUKSUZNIM LETOVIMA ZA AMERIKU, STALNI PUTNIK IH ‘POKLOPIO’: ‘Lažu bez srama’

Na liniji Dubrovnik – Philadelphia prometovat će najveći svjetski zrakoplovni prijevoznik American Airlines.

Dubrovačka zračna luka pohvalila se jučer kako će Hrvatska nakon dugih 28 godina ponovno biti izravno povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o liniji između Dubrovnika i Philadelphije koja će od 7. lipnja do 27. rujna 2019. tri puta tjedno povezivati ta dva grada.

Iz dubrovačke zračne luke otkrivaju da će tom linijom prometovati najveći svjetski zrakoplovni prijevoznik American Airlines.

“Za Dubrovnik će letjeti tipom zrakoplova Boeing 767-300 s kapacitetom 28 visoko luksuznih sjedala u poslovnom razredu i 181 sjedalom u ekonomskom razredu, a tijekom cjelokupnog leta putnicima će biti dostupna Wi-Fi usluga”, oduševljeno su objavili iz Zračne luke Dubrovnik.

U priopćenju tvrde i kako je Philadelphia, koja se nalazi u saveznoj državi Pennsylvaniji, najveće čvorište American Airlinesa na istočnoj obali i najvažnija transferna zračna luka za cijele Sjedinjene Američke Države.

Strukar: ‘To je krš klasa’

No, neki stalni putnici ne dijele njihov entuzijazam. Naime, PR stručnjak Vedran Strukar tvrdi da je stalni putnik te da je priopćenje poslano iz Dubrovnika prepuno besramnih laži.

U svom komentaru na Facebooku Strukar objašnjava zašto su zrakoplovi tipa B767 koji će letjeti između Dubrovnika i Philadelphije najneudobniji u cijeloj floti American Airlinesa.

“Kad spominju ‘visoko luksuzna sjedala’ na istim letovima, skrivaju kako se radi o najneudobnijim sjedalima u cijeloj njihovoj floti. Naime, AA ima interkontinentalnu flotu od aviona tipa 77W, 772, 789, 787, 330 i spomenuti 767 koji je najmanji. Budući da su to avioni stariji od 25 godina, kompanija je odlučila da ih neće u potpunosti preuređivati nego izbaciti iz upotrebe za nekoliko godina jer ih zamjenjuje s novim zrakoplovima koje upravo kupuje.

U B767 business klasa ne da je ‘visoko luksuzna’ nego je ‘krš’. Širina sjedala od svih aviona je baš tamo najuža pa se osjećate kao sardina, čak i u poslovnoj klasi.

Također, ni u poslovnoj klasi, niti u ekonomskoj, putnici jedino na B767 NEMAJU monitor za ‘in-flight entertainment’ što je danas postao avionski industrijski standard na prekooceanskim letovima. Putnici business klase dobivaju kao alternaciju Ipad napunjen tek nekolicinom filmova iz bogatog izbora koje ostali avioni u njihovoj floti imaju pod normalno.

A u ekonomskoj klasi, putnici nemaju nikakav monitor za luksuzno putovanje, nego kad avion dosegne visinu krstarenja, stjuardesa raširi platno na koje s projektora za cijelu kabinu prikaže po jedan film koji ‘perser’, glavni stjuard, smatra najprikladnijim za destinaciju (obično se tijekom leta od 10 sati prikaže tek jedan film, a ostalo su crtići za djecu da lakše zaspu i/ili imaju zanimaciju da ne vrište i ne uznemiravaju ostale putnike)”, obrazlaže Strukar.

Sulude tvrdnje iz Dubrovnika

Iako većina aviona American Airlinesa ima wi-fi, nastavlja Strukar, čak i na domaćim letovima, B767 kao najstariji avion ga nema na ovim relacijama.

Ipak, ni tu nije bio kraj kritikama PR stručnjaka.

“Philadelphia je postala ‘hub’ American Airlinesa tek prije tri godine kad se fuzionirala s US Airwaysom. Potpuno je suludo isticati da je taj grad najveće čvorište na istočnoj obali SAD-a, a svaki iole iskusniji putnik zna da je to Miami, kao Americanovo najveće čvorište na istočnoj obali, a iza Miamija JFK aerodrom u New Yorku. Iz Philadelphije imaš konekcije između NAJMANJE aerodroma u njihovoj mreži. Poanta priče jest; čemu reklamirati nešto da bi ti se odmah na prvom letu obilo o glavu?”, pita se Strukar.