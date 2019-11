DUBROVNIK POČINJE NOVU BITKU PROTIV DEMONA MASOVNOG TURIZMA: Pala je odluka, Grad uvodi novu rigoroznu zabranu

Zauzvrat će gradonačelnik Mato Franković sadašnjim ugostiteljima ponuditi novi petogodišnji model najma koji bi trebao omogućiti njihovo bolje poslovanje

Nakon što je Grad Dubrovnik odlučio ukloniti sve bankomate iz stare gradske jezgre te tijekom sezone ograničio broj kruzera i stolova na terasama kafića i restorana, stiže i novi potez koji bi trebao ovaj grad spasiti od posljedica masovnog turizma. Naime, vlasti su u javno savjetovanje pustile odluku kojom se na pet godina zabranjuje otvaranje novih restorana, odnosno postavljanja novih stolova i stolica na javnim površinama.

“Svatko tko želi postaviti nove stolove na javnu površinu u Starom gradu to neće moći napraviti u idućih pet godina, i točno, to bi, zapravo, značilo zabranu otvaranja novih restorana. Uz to, odlučili smo i da se prostor postojećih restorana, koji se u tom razdoblju zatvore, neće dodjeljivati za druga poslovanja”, rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković i dodao kako bi oni koji se odluče za otvaranje restorana bili lišeni zabrane postavljanja stolova i stolica, ali unutar ugostiteljskog objekta.

Kresanje terasa

Iako bi se ugostitelji mogli složiti s tom Frankovićevom odlukom, vjerojatno se neće složiti s novim rezanjem površine vanjskih terasa. Naime, Dubrovnik je već ranije “skresao” terase za 20 posto, a od iduće godine bi se dodatnih 300 kvadrata trebalo osloboditi novim, 10-postotnim umanjenjem njihove površine.

“Ima lokala čije terase ne smetaju za prolaz pješaka i mislimo da bi se njih trebalo izuzeti iz te mjere. Naš je prijedlog bio da se razgovara s ugostiteljima pa, ako se već treba rezati, neka se reže tamo gdje ugostitelj ima najmanje za izgubiti. Za ugostitelja, ugrubo, rezanje 10 posto terase značiti gubitak 10 posto prihoda ljeti. Nadam se da to neće primorati vlasnike na rezanje u zapošljavanju”, rekao je za Novac.hr predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnik, Ante Vlašić, koji smatra da su zabrana otvaranja novih restorana, ali i sprječavanje rasta cijena najma u sljedećih pet godina dobre privremene mjere.

Prvi na svijetu

Gradonačelnik, pak, ističe da su reakcije ugostitelja dosad bile korektne, a zauzvrat će ugostiteljima ponuditi novi model petogodišnje obnove najma, koji bi im, prema njegovim riječima, trebao donijeti više sigurnosti u poslovanju, a Gradu bolju strategiju upravljanja javnim prostorom.

Zanimljivo je ovu vijest nisu prvi objavili naši mediji, već CNN, ističući kako je Franković “borac protiv negativnih posljedica masovnog turizma” i kako je Dubrovnik prvi grad na svijetu koji je povukao takav potez. Slično je pokušala i Venecija 2017. sa zabranom otvaranja restorana brze hrane, ali bezuspješno.