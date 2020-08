DUBROVNIK NIKAD NIJE BIO PRAZNIJI, A LOKALNI STOŽER SPREMA NOVE MJERE: Ograničit će velika okupljanja zbog dva razloga

I dok je Dubrovnik u usporedbi s ranijim godinama prazan, vodstvo županije najavljuje nove epidemiološke mjere koje bi se ticale ograničavanja velikih okupljanja, kako bi spriječili razbuktavanje zaraze te spasili ovu turističku sezonu i planove za sljedeću

Dubrovnik je ove godine kao na starim razglednicama – skoro pa prazan. Naime, u gradu nikad nije bilo manje turista, nema više gužve pred zidinama, iako se i dalje čuje žamor stranih jezika po Stradunu. na sutbama ispred katedrale svetog Vlaha sada se može uhvatiti i pokoja minuta u hladu, što je prije bilo nezamislivo.

“Živjet’ na Stradunu kad imamo kruzere, po četiri broda po četiri hiljade ljudi kad dođe. Onda se iziđe na ulicu, pa se ne može izići vanka jer stoje vodiči i pričaju i svi stanu ispod mog prozora interesantno, u sedam ujutro. Tako da ove godine sam se odmorila od toga, jako mi je lijepo”, poručila je za RTL Tanja, stanovnica stare gradske jezgre.

Jedni se odmaraju, drugi brinu

No, dok jedni uživaju u miru i odmaraju, drugima je to problem. “Imamo vremena za kupanje, ali fali nam i posla. Tako da možda ako tko uhvati par grupa ili tura tjedno to je veliki uspjeh za ovu godinu”, rekao je Ivan Vukušić, turistički vodič, dok prodavač suvenira Mirso Đulančić dodaje: “Puno je manje, ali treba biti zadovoljan s onim darovima s ono malo što dobijemo. Treba biti skroman. Baš one duhovne aspiracije koje svaki čovjek ima mora upotrijebiti u svagdašnjim životima.”

Dubrovačke gradske vlasti svim se silama trude privući turiste, ali i zadržati povoljnu epidemiološku situaciju. RTL doznaje kako su župan Nikola Dobroslavić te njegov zamjenik i šef županijskog stožera Joško Cebalo i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić u srijedu održali sastanak s predstavnicima poduzetnika i obrtnika, a tema je bila moguće uvođenje ograničavanja većih okupljanja.

Zabrane većih okupljanja

Jednoglasno je usuglašeno da se mjere koje će se ticati svadbi, koncerata i drugih obiteljskih okupljanja, moraju što prije donijeti i biti podložne promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji. Župan Dobroslavić je naglasio kako se ne smije dozvoliti da cijela županija bude svrstana u rizična područja, jer bi ionako velika ekonomska šteta bila još veća.

Istaknuto je kako su kroz dosadašnje obrade kontakata zaraženih osoba, kao izvori zaraze često utvrđivana velika okupljanja i proslave. Zbog toga u Županiji smatraju da je ponašanje građana odgovorno, ali s druge strane žele svesti rizike od razbuktavanja zaraze na minimum.

