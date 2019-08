DUBROVNIK NE MORA BITI SKUP: Novinari istražili ponudu, kava u centru se može popiti za 11 kuna, a cijena ručka je zaista minimalna

U pubu The Gaffe topli obroci poput punjene paprike, rižota i sl. mogu se pojesti za cijenu od 38 do 46 kuna

Za ljetnih mjeseci često se raspravlja o cijenama na Jadranskoj obali, a pogotovo onima u Dubrovniku.

Iako je Dubrovnik jedna od destinacija za koju se vjeruje da nije za svačiji džep, pogotovo ako osoba želi ručati u samom centru grada, ekipa Dubrovačkog dnevnika odlučila je pokazati kako se i u tom gradu mogu pronaći restorani i kafići koji nisu toliko skuplji od onih koji se nalaze u drugim turistički atraktivnim gradovima.

Kava 11 kuna!

U strogom centru grada smjestio se caffe bar Fontana, a kako bi do njega došli potrebno je samo samo ušetati u sporednu ulicu Straduna. Bijela kava tamo je 14 kuna, a za one koji govore hrvatski 11, Espresso i machiato su osam kuna, što je jeftinije nego u centru Zagreba.

Ako ste pak gladni, malo dalje nalazi se pub The Gaffe u kojem se topli obroci poput punjene paprike, rižota i sl. mogu pojesti za cijenu od 38 do 46 kuna. Sve to samo nekoliko metara od Straduna…

Popust za one koji govore Hrvatski

Ako ste više za brzu hranu u fast food Presha ima popust za one koji govore hrvatski, a hamburgeri i cheeseburgere su 30-ak kuna. Kada je u pitanju slatko u poznatoj slastičarnici Dolce Viti možete kupiti vrhunski sladoled za prihvatljivu cijenu od 10 kuna.

LAŽ O PREVISOKIM CIJENAMA U DALMACIJI: Evo kako stoje Split i Dubrovnik u usporedbi s drugim europskim destinacijama

Na kraju, nisu ni sva kultna mjesta toliko skupa. Dubrovačka gradska kavana ima dugogodišnju tradiciju, vrhunsko osoblje te pogled na Stradun, a dva pića poput mineralne vode i bijele kave platit ćete 46 kuna s popustom. Možete dobiti i karticu za vjeronost s kojom ostvarujete popust.

Manje od 50 kuna za dva pića uz jednu od napoznatijih ulica na svijetu i jednu od najvećih svjetskih atrakcija te s besprijekornom uslugom, za mnoge koji dolaze u ovaj grad, zaista nije puno.