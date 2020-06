DUBROVNIK NA KOLJENIMA; Britanski turist unatoč krizi doživio nevjerojatnu situaciju: ‘Bio sam dirnut gotovo do suza’

Privatni iznajmljivači traže moratorij na kredite u trajanju od 15 mjeseci

Ova turistička sezone zbog pandemije koronavirusa neizvjesnija je nego ikada. Lani u ovo vrijeme u Dubrovniku je bilo 20 tisuća turista, a danas ih je tek 1200, doznaje RTL-ova Potraga koja je krenula u istragu – može li se spasiti sezona?

Zračna luka očekuje pad od 85 posto, gradski proračun smanjit će se za pola, a svi koji žive od turizma računaju na duboke minuse.

“Hotel koji sam bukirao je bio otvoren, a kada se pokazalo da se nijedan turist neće pojaviti, hotel se zatvorio, otišao sam u drugi pa se i on zatvorio, išao sam u treći i treći se zatvorio”, nabraja Michael Taylor, turist iz Velike Britanije.

Na kraju se smjestio u Imperial hotelu. “Znali smo da ćemo raditi s minusom, ali smo znali da ćemo pomoći zajednici”, rekao je Mario Matković, direktor hotela Hilton Imperial.

“Nisu to morali napraviti jer je aneks bio rezerviran za doktore. Bio sam dirnut njihovom ljubaznošću, gotovo do suza”, kaže Michael.

PR menadžerica Jadranskih luksuznih hotela Zrinka Marinović kazala je ako su uložena velika financijska sredstva u tehnologiju i procedure postupanja. Cijene i dalje drže.

“Onoga trenutka kada smo otvorili, nismo se vodili brojkama, već smo htjeli napraviti psihološki moment…. I to se pokazalo ispravnim. Jer od otvaranja bilježimo sve više gostiju iz europskih zemalja, najava tradicionalnih dolazaka iz Velike Britanije i SAD-a”, rekla je Marinović.

Financijski poticaji poput plaćene cestarine

Neki pak nude poticaje ne bi li privukli turiste. “Jedan financijski poticaj za sve goste koji žele kod nas, to je bilo plaćanje pune cestarine na relaciji Zagreb-Dubrovnik, 520 kuna. Plus, uveli smo mogućnost plaćanje na 12 rata za sve hrvatske goste”, navela je Klara Šoštarić, direktorica operacija hotela Royal Dubrovnik.

Privatni iznajmljivači traže moratorij na kredite u trajanju od 15 mjeseci jer se “krediti neće moći vraćati ni 1. listopada ni 1. travnja”, kaže Nino Dubretić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja za Dubrovnik.

Neki u ovoj velikoj krizi vide priliku za novi početak. “Nama se događao turizama sam po sebi, toliko nam je bilo relativno dobro, događao se veći broj turista, inercijom događalo, same po sebi, onda se ulijeniš misliš da će tako ići dobro, i koliko god je to čudno, kriza je uvijek dobra, kriza čisti”, kazao je Lukša Jakubušić, vlasnik hotela One Suite.