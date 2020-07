DUBROVNIK JE I DALJE PRAZAN: Podaci o broju putnika zrakoplovom govore dovoljno o interesu turista za dolaskom

Od 1. do 12. srpnja, unatoč svim nastojanjima da se privuku turisti, na 130 letova prema Dubrovniku je zabilježeno 16.029 putnika što nije niti polovica popunjenosti kapaciteta zrakoplova

Pandemija koronavirusa pogodila je čitavo gospodarstvo, a u Hrvatskoj se to ponajviše odnosi na turizam koji je i najrazvijenija grana domaće ekonomije. No, stradao je i prijevoz; svi transportni tokovi su prekinuti, a zračni je promet brojnim restrikcijama putovanja na kraju obustavljen. To je utjecalo ponajviše na gradove u koje velik broj ljudi iz inozemstva dolazi zrakoplovima, poput Dubrovnika.

Otkako je tijekom ožujka zatvorena Zračna luka Dubrovnik, svi upiru prstom u nju zbog navodno nedostatnog broja letova i krivice što su se svi drugi priobalni krajevi Hrvatske počeli popunjavati brže od krajnjeg juga. Turistička zajednica, gradske vlasti i Hrvatska gospodarska komora kleli su se da će se boriti za svakog turista te su prizivali 15. lipnja kada su otvorene granice. Zatim su prizivali 1. srpnja, kada se opet ništa nije dogodilo, da bi sada prizivali 15. srpnja, jer Britanci tada otvaraju svoje granice, prenosi Dubrovački dnevnik.

Možda Easyjet spasi stvar

No, uprava Zračne luke Dubrovnik je obavila svoje, ostvareni su kontakti s prijevoznicima te izmijenjena politika poticaja, što je ipak privuklo neke aviokompanije i njihove putnike. Tako će primjerice EasyJet od 20. srpnja ponovno pokrenuti četiri svoje linije prema Dubrovniku. Tada starta linija iz Napulja koja će letjeti ponedjeljkom i petkom. Dan kasnije započinju i letovi iz Edinburgha utorkom i subotom. Iz Manchestera do Dubrovnika zrakoplovi će prometovati srijedom i subotom od 22. srpnja, a iz Amsterdama od 23. do 28. srpnja četvrtkom i nedjeljom, a zatim utorkom, četvrtkom te vikendom, javlja Dubrovački dnevnik.

Zračna luka nije odgovorna za slab interes

Neopravdanost prebacivanja krivnje s turističkih, gospodarskih i gradskih tijela na Zračnu luku potkrepljuju i brojke koje je iznio Avioradar. Tako je na ukupno 130 letova iz 30 odredišta prema Dubrovniku od 1. do 12. srpnja došlo svega 16.029 putnika, od 34.708 raspoloživih mjesta, što znači da su avioni u prosjeku bili 46,18 posto popunjeni. To su inače podaci iz jednog dana u turističkoj sezoni 2019., no treba uzeti u obzir dvije stvari. Prvo, 35 letova je iz domaćih destinacija te su oni prevezli veći dio navedenih putnika, a drugo – koronakriza još uvijek traje i zrakoplovna se industrija pokušava oporaviti.

Dakle, letova ima, mjesta i više nego na pretek, no nema interesa turista, a zbog toga bi se Turistička zajednica, Grad i HGK trebali zapitati gdje su pogriješili pa da je Dubrovnik nakon jenjavanja epidemije koronavirusa odjednom postao tako neatraktivan za goste.

