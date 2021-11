Ana Obradović Skračić iz Dubrovnika zbog koronavirusa je završila na potpori kisikom, a to ju je iskustvo potaknulo da na svoj način pomogne COVID odjelu, javlja HRT.

"Prva dva tri dana počne kao neka prehlada, pa onda počeli su me boljeti jako kukovi, pa onda leđa, pa je onda prestalo, pa je onda krenuo neki kašalj, pa je taj kašalj stao", govori.

Nakon sedam dana, završila je u bolnici, a na terapiji kisikom bila je 13 dana.

"To mi je baš bilo malo traumatično iskustvo, je li, stvarno sam dobrog zdravlja, relativno mlada, tako da, to mi je sve nekako izgledalo kao da će se dogoditi nekome drugome, ne može se to baš meni dogoditi", govori Ana.

U bolnici su zbog zaraze koronavirusom završili i njezini roditelji, a otac je, nažalost, preminuo.

Prepoznala žrtvu i trud

U toj teškoj situaciji Ana je prepoznala žrtvu i trud medicinskog osoblja, kojima je borba s Covidom svakodnevica. Čim je otpuštena iz bolnice, pokrenula je udrugu "Bog, pravda, poštenje", kako bi pomogla COVID odjelu.

"Organiziramo dvije humanitarne akcije. Jedna će biti aukcija slika i odazvali su se stvarno svi umjetnici iz grada, svi koje smo kontaktirali su pristali sudjelovati, imamo preko 40 umjetnika", kaže.

Aukcija će se održati 21. studenog, no Dubrovčani će svoj obol moći dati već u petak, na dobrotvornoj večeri. Sav prihod namijenjen je COVID odjelu, u znak zahvale medicinskim djelatnicima koji se i danas bore za svaki život na prvoj crti obrane od virusa.